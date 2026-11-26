Фьюри назвал условие для третьего боя с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри допускает возможность в третий раз встретиться на ринге с Александром Усиком.
Об этом Фьюри рассказал в интервью YouTube-каналу OOOOSCH TV.
По словам британца, сейчас его главная цель — противостояние с Энтони Джошуа.
"Меня интересует бой с Энтони Джошуа, возможно, реванш с ним, если первый поединок получится хорошим. А затем, возможно, трилогия с Александром Усиком — если это будет иметь смысл и ко мне отнесутся справедливо", — заявил Фьюри.
При этом боксер признался, что на данный момент не видит других соперников, ради которых ему хотелось бы возвращаться на ринг.
Напомним, Усик и Фьюри дважды боксировали в 2024 году. В мае украинец победил раздельным решением судей, а в декабре оказался сильнее в реванше, выиграв единогласным решением. После обоих поражений британец выражал недовольство судейскими оценками.
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