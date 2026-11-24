Британский боксер признался, что годами слышал голоса в голове, страдал от депрессии и алкогольной зависимости.

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о серьезных проблемах с психическим здоровьем, которые начались после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. По словам 38-летнего спортсмена, вскоре после завоевания чемпионских титулов ему диагностировали шизофрению и биполярное расстройство.

Об этом Фьюри поведал в документальном фильме, который выйдет на Netflix в пятницу, 27 ноября. В картине боксер и его жена Пэрис вспоминают сложный период жизни спортсмена, в том числе госпитализацию в июне 2016 года из-за подозрения на сердечный приступ.

По словам Фьюри, после обследования врачи диагностировали у него паническую атаку, а позднее психиатр подтвердил наличие психических расстройств.

"Словами невозможно описать ту тьму, в которой я находился. Это было похоже на настоящую преисподнюю. Я думал, что в итоге окажусь в комнате с мягкими стенами и запертой дверью, и это меня очень пугало", — признался боксер.

Фьюри также рассказал, что слышал голоса, которые угрожали причинить вред ему и его семье. По его словам, он не мог нормально разговаривать с людьми из-за постоянных звуков и голосов в голове.

Во время пребывания в больнице боксер даже просил жену забрать его оттуда, поскольку был убежден, что за ним охотятся представители иллюминатов.

После победы над Кличко Фьюри значительно набрал вес, а также столкнулся с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Он признался, что на протяжении нескольких лет не мог найти выход из этого состояния и нуждался в серьезной помощи.

Переломным моментом для британца стал 2017 год. Во время вечеринки на Хэллоуин он увидел себя со стороны и осознал, насколько далеко отошел от прежней жизни.

"Я посмотрел вокруг, увидел всех этих молодых людей и подумал: "У меня был весь мир в руках, но я все потерял. Теперь я просто толстый неудачник, зависимый от алкоголя", — вспомнил Фьюри.

По словам боксера, именно тогда началось его возвращение к нормальной жизни. Он сосредоточился на семье и возобновил тренировки.

В конечном итоге это помогло Фьюри вернуться на ринг и снова стать чемпионом мира. В 2020 году он победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул WBC в супертяжелом весе.

Напомним, Дюбуа собирается встретиться в ринге с победителем боя Фьюри - Джошуа.

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