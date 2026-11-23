Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал состояние Давида Райи.

Напомним, что испанский вратарь получил травму руки в матче с Ньюкаслом.

Изначально предполагалось, что у Райи перелом и он пропустит значительную часть времени. Однако по итогу ситуация оказалась не такой критической.

К сожалению, он не готов играть завтра, но, похоже, все не так серьезно. Завтра нам нужно провести еще несколько тестов, но это весьма обнадеживает, учитывая боль, которую он почувствовал сразу после эпизода – мы все очень переживали, но, похоже, все оказалось лучше, чем мы ожидали. Мы ожидали гораздо худшего, потому что в тот момент он испытывал почти невыносимую боль, но первые тесты показали гораздо более обнадеживающую картину. Завтра мы сможем предоставить более конкретную информацию. Ему не нужна операция – это беспокоило нас больше всего, так как это выключило бы его из игры на несколько месяцев

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед обжалует красную карточку Йоро.

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