"Мы ожидали гораздо худшего": Артета прокомментировал травму своего основного кипера
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал состояние Давида Райи.
Напомним, что испанский вратарь получил травму руки в матче с Ньюкаслом.
Изначально предполагалось, что у Райи перелом и он пропустит значительную часть времени. Однако по итогу ситуация оказалась не такой критической.
К сожалению, он не готов играть завтра, но, похоже, все не так серьезно. Завтра нам нужно провести еще несколько тестов, но это весьма обнадеживает, учитывая боль, которую он почувствовал сразу после эпизода – мы все очень переживали, но, похоже, все оказалось лучше, чем мы ожидали.
Мы ожидали гораздо худшего, потому что в тот момент он испытывал почти невыносимую боль, но первые тесты показали гораздо более обнадеживающую картину. Завтра мы сможем предоставить более конкретную информацию. Ему не нужна операция – это беспокоило нас больше всего, так как это выключило бы его из игры на несколько месяцев
Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед обжалует красную карточку Йоро.
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