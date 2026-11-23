В понедельник, 23 ноября, Черноморец принимал на своем поле Эпицентр в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Победителями из противостояния вышли подопечные Сергея Нагорняка, одержав над одесской командой минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный в этой встрече гол Эпицентр сумел забить в середине первого тайма. На 28-й минуте в ходе затяжной атаки Евгений Запорожец подключил Игоря Кирюханцева, который вбежал справа в штрафную и пробил под дальнюю стойку.

Начало второй половины поединка было отложено из-за воздушной тревоги, а после возвращения команд на поле Черноморец пытался исправить ситуацию, однако гости смогли сохранить победный результат.

Набрав 13 очков, Эпицентр занимает на данный момент десятое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец с девятью баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Черноморец - Эпицентр 13-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Эпицентр 0:1

Гол: Кирюханцев, 28

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 5 - 14

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 1 - 3

Фолы: 4 - 17

Черноморец: Аниагбосо - Пушкарев, Жаржу, Мельниченко, Фарина - Клименко (Йока, 36), Курко (Хома, 46), Робакидзе (Авагимян, 46) - Алефиренко (Мба, 46), Попов (Когут, 85), Фарасеенко.

Эпицентр: Федотов - Кирюханцев, Репай, Мороз, Климец - Нене (Липовуз, 76), Ващенко, Запорожец (Себерио, 84), Козак (Кош, 90+1) - Сидун, Евпак (Бендера, 76).

Предупреждения: Мельниченко - Евпак, Липовуз, Сидун.

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