Международная федерация футбола (ФИФА) 7 октября представила обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины в сентябре-октябре провела четыре матча в Дивизионе B Лиги наций, в которых обменялась победами с Венгрией (1:0, 1:2), сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно уступила Северной Ирландии (0:3).

Читай также: Украина минимально уступила Венгрии во втором матче

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась на три строчки и сейчас занимает 36-е место, имея в своем активе 1535.27 балла.

Среди европейских сборных украинская национальная команда занимает 17-ю позицию.

При этом "сине-желтые" оказалась на строчку ниже России, поскольку, несмотря на отстранение представителей страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения в Украину, сборная этой страны может проводить товарищеские матчи, а ФИФА продолжает учитывать их результаты и начислять ей рейтинговые баллы.

Первая десятка рейтинга ФИФА осталась почти без изменений. Первое место в списке занимает действующий чемпион мира сборная Испании. Второй идет Аргентина, а на третьей строчке расположилась Франция.

Сборная Португалии после успешных матчей Лиги наций поднялась на две позиции, опередив в рейтинге Бразилию и Марокко, и теперь занимает пятое место.

(1). Испания - 2011.57 (2). Аргентина - 1972.80 (3). Франция - 1958.86 (4). Англия - 1925.59 (7). Португалия - 1807.69 (5). Бразилия - 1806.51 (6). Марокко - 1805.34 (8). Бельгия - 1779.17 (9). Нидерланды - 1778.61 (10). Мексика - 1738.48

…

36 (33). Украина - 1535.27

Источник: fifa.com

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины.