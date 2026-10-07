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Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.
Сегодня, 14:55
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) 7 октября представила обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины в сентябре-октябре провела четыре матча в Дивизионе B Лиги наций, в которых обменялась победами с Венгрией (1:0, 1:2), сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно уступила Северной Ирландии (0:3).

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В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась на три строчки и сейчас занимает 36-е место, имея в своем активе 1535.27 балла.

Среди европейских сборных украинская национальная команда занимает 17-ю позицию.

При этом "сине-желтые" оказалась на строчку ниже России, поскольку, несмотря на отстранение представителей страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения в Украину, сборная этой страны может проводить товарищеские матчи, а ФИФА продолжает учитывать их результаты и начислять ей рейтинговые баллы.

Первая десятка рейтинга ФИФА осталась почти без изменений. Первое место в списке занимает действующий чемпион мира сборная Испании. Второй идет Аргентина, а на третьей строчке расположилась Франция.

Сборная Португалии после успешных матчей Лиги наций поднялась на две позиции, опередив в рейтинге Бразилию и Марокко, и теперь занимает пятое место.

Рейтинг ФИФА от 7 октября 2026 года:

  1. (1). Испания - 2011.57
  2. (2). Аргентина - 1972.80
  3. (3). Франция - 1958.86
  4. (4). Англия - 1925.59
  5. (7). Португалия - 1807.69
  6. (5). Бразилия - 1806.51
  7. (6). Марокко - 1805.34
  8. (8). Бельгия - 1779.17
  9. (9). Нидерланды - 1778.61
  10. (10). Мексика - 1738.48

36 (33). Украина - 1535.27

Источник: fifa.com

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейтинг фифа Сборная Украины

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