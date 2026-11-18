"Наша сила - в единстве": Забарный эмоционально обратился к болельщикам после выступлений в Лиге наций
Игрок сборной Украины высказался о важности поддержки.
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный после завершения выступлений в Лиге наций оставил эмоциональное послание украинским болельщикам.
У себя в Instagram футболист написал о необходимости поддержки и сохранения единства.
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"Путь украинцев никогда не был легким. За каждой победой стоит огромный труд, переживания, трудности и вера в то, что все не зря. Мы можем ошибаться, проигрывать, но самое главное - оставаться вместе, поддерживать друг друга и не сдаваться. Ведь наша настоящая сила - в единстве!" - написал Забарный.
Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Украина - Грузия (1:0).
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