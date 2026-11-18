Украинские спортсмены завоевали золотую медаль чемпионата мира по паранастольному теннису в Таиланде.

Запорожец Лев Кац выступал в мужском парном разряде вместе с представителем Полтавской области Иваном Маем. Украинский дуэт стал победителем соревнований в классе MD18, обыграв в финале испанцев Андера Сепаса и Хуана Баутисту Переса со счетом 3:2.

Решающий поединок состоялся 15 ноября в городе Паттайя. Украинцы уступили в первой партии (8:11), но затем перехватили инициативу и выиграли два следующих гейма — 11:7 и 11:4. Испанцы сравняли счет, взяв четвертую партию (12:10), однако в решающем гейме Кац и Май оказались сильнее — 11:8.

Путь к финалу для украинцев оказался особенно сложным. В течение одного соревновательного дня они сначала победили польский дуэт Патрика Хойновского и Петра Грудзеня, который является действующим паралимпийским чемпионом в этой категории, со счетом 3:0.

После этого Кац и Май встретились с первой парой мирового рейтинга — китайцами Чжао Шуай и Лянь Хао. Уступая после двух геймов, украинцы сумели переломить ход встречи и одержали победу со счетом 3:2.

Чемпионат мира ITTF World Para Table Tennis Championships 2026 проходит с 13 по 19 ноября. В соревнованиях в Паттайе участвуют 330 спортсменов — 165 мужчин и 165 женщин. Украину на турнире представляют шестеро спортсменов.

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