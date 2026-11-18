Австралийский боксер Джай Опетайя прокомментировал отказ от поединка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

В своем Instagram Опетайя извинился перед американцем и его командой за отмену боя, который должен был состояться 11 декабря в Кардиффе. Он отметил, что понимает разочарование соперника, поскольку сам оказывался в подобных ситуациях.

"Я всегда гордился тем, что готов драться с кем угодно и где угодно. Поэтому слышать, что я снялся с боя только из-за того, что диванные критики говорят о его мощном правом ударе, — это полная неправда", — написал австралиец.

Возможной причиной отказа стала травма руки. Сопромоутер боксера Мик Фрэнсис рассказал Sky Sports, что Опетайя повредил ее во время сентябрьского поединка с Ноэлем Микаэляном, а затем усугубил травму на тренировках.

Австралиец также подчеркнул, что не отказывается от своей главной цели — стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Цель никогда не менялась. Как я всегда говорил, она остается прежней — абсолютное чемпионство! Они говорили, что я не смогу этого сделать после подписания контракта с Zuffa Boxing. Все всегда против нас, нас лишали титулов, от них приходилось отказываться. Но вы еще увидите! Я приду испортить им праздник", — добавил Опетайя, имея в виду Усика и Бенавидеса.

Поединок с Уайлдером должен был стать дебютом австралийца в супертяжелом весе. Он планировал выступить в андеркарде противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Организаторы рассчитывают сохранить Уайлдера в карде вечера бокса. Среди потенциальных соперников американца называют Дерека Чисору, который уже встречался с ним в апреле, а также Ричарда Риакпоре, публично предложившего заменить Опетайю.

Кстати, Чисора публично озвучил пожелание выйти на ринг.

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