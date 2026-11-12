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Бой Фьюри – Джошуа пополнился двумя поединками

На ринг выйдут конголезский супертяжеловес Мартин Баколе и американский проспект Де'Мейзион Ванхаутер, которого подписал Дана Уайт.
Сегодня, 14:07       Автор: Сергей Носенко
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Как сообщает talkSPORT, Ванхаутер встретится с бельгийцем Майклом Эссомбой. Американец пока не знает поражений на профессиональном ринге. В начале ноября он одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде над Иваном Балашем.

Для 34-летнего Эссомбы предстоящий поединок станет серьезным испытанием. Бельгиец начал профессиональную карьеру в 2021 году и имеет в активе 11 побед и два поражения.

В другом бою Мартин Баколе встретится с нигерийцем Соломоном Адебайо. 29-летний боксер может похвастаться безупречным рекордом: 15 побед в 15 поединках, 14 из них — нокаутом.

Баколе в последний раз выходил на ринг в мае 2025 года, когда его бой завершился вничью. Ранее конголезец привлек внимание боксерского сообщества, согласившись в короткие сроки заменить Даниэля Дюбуа в поединке против Джозефа Паркера. Тогда Баколе потерпел досрочное поражение.

Напомним, главным событием вечера станет противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Также в программе заявлен бой бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера против непобежденного австралийца Джая Опетаи, который поднимается в супертяжелый вес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фьюри - Джошуа

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