Аргентинский специалист может возглавить Манчестер Юнайтед

Маурисио Почеттино уже дал свое согласие.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино может вернуться в АПЛ, пишет Алекс Крук.

По информации журналиста, Манчестер Юнайтед уже договорился с аргентинским специалистом.

Напомним, что Майкл Каррик при этом все еще не уволен. Руководство манкунианцев активно ищет ему замену, хотя и не до конца уверено в ее целесообразности.

Журналист же утверждает, что Почеттино уже согласился возглавить МЮ. Английскому клубу придется заплатить около 10 млн долларов компенсации Федерации футбола США.

Ранее также сообщалось, что легенда АПЛ может стать президентом ФИФА.

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