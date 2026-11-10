Милания Кохан завоевала золото юношеской Олимпиады-2026 в метании молота

Украинская легкоатлетка Милания Кохан стала победительницей соревнований по метанию молота на юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходят в Сенегале.

В финале 17-летняя спортсменка показала результат 71,27 метра, которого оказалось достаточно для завоевания золотой медали. Кохан дважды улучшила личный рекорд: сначала отправила молот на 70,71 метра, а затем увеличила показатель до 71,27 метра.

Второе место заняла представительница Китая Синьюэ Ян с результатом 65,96 метра. Бронзовую награду завоевала мексиканка Элисон Айлин Салинас Эспино, метнувшая молот на 61,52 метра.

Для Украины это шестая медаль на юношеской Олимпиаде-2026 и вторая золотая награда.

Милания является младшей сестрой украинского метателя молота Михаила Кохана, бронзового призера Олимпийских игр в Париже. В 2018 году он также завоевал золото юношеской Олимпиады. Теперь его сестра повторила это достижение.

В июле 2026 года Милания Кохан стала чемпионкой Европы U18 в метании молота. Тогда украинка одержала победу с результатом 70,19 метра.

Напомним, шпажистка Алина Дмитрук вышла в финал Юношеских Олимпийских игр-2026 и гарантировала Украине медаль.

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