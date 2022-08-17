Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига чемпионов – главный клубный турнир Европы, а в сезоне-2022/23 пройдет уже 31-й его розыгрыш. Действующим чемпионом турнира является мадридский Реал, являющийся и рекордсменом по количеству выигранных Кубков.
Финальный поединок ЛЧ-2022/23 пройдет в Турции на стамбульском стадионе Ататюрк. Матч состоится 10 июня 2023 года.
Из-за полномасштабного вторжения соседней страны-террориста на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении команд из РФ от участия в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Расписание жеребьевок Лиги чемпионов
7 июня 2022 - предварительный раунд квалификации;
14 июня 2022 - первый раунд квалификации;
15 июня 2022 - второй раунд квалификации;
18 июля 2022 - третий раунд квалификации;
1 августа 2022 - плей-офф раунд квалификации;
25 августа 2022 - жеребьевка группового этапа;
7 ноября 2022 - жеребьевка 1/8 финала;
17 марта 2023 - жеребьевка 1/4, 1/2 и финала.
Расписание матчей Лиги чемпионов
Квалификация:
21 июня 2022 - полуфиналы предварительного раунда;
24 июня 2022 - финалы предварительного раунда;
5-6 июля 2022 - первые матчи первого раунда квалификации;
12-13 июля 2022 - ответные матчи первого раунда квалификации;
19-20 июля 2022 - первые матчи второго раунда квалификации;
26-27 июля 2022 - ответные матчи второго раунда квалификации;
2-3 августа 2022 - первые матчи третьего раунда квалификации;
9 августа 2022 - ответные матчи третьего раунда квалификации;
16-17 августа 2022 - первые матчи плей-офф раунда квалификации;
23-24 августа 2022 - ответные матчи плей-офф раунда квалификации.
Групповой этап:
6-7 сентября 2022 - первый тур;
13-14 сентября 2022 - второй тур;
4-5 октября 2022 - третий тур;
11-12 октября 2022 - четвертый тур;
25-26 октября 2022 - пятый тур;
1-2 ноября 2022 - шестой тур.
Плей-офф:
14-15 февраля 2023 - первые матчи 1/8 финала (первая группа);
21-22 февраля 2023 – первые матчи 1/8 финала (вторая группа);
7-8 марта 2023 - ответные матчи 1/8 финала (первая группа);
14-15 марта 2023 - ответные матчи 1/8 финала (вторая группа);
11-12 апреля 2023 - первые матчи 1/4 финала;
18-19 апреля 2023 - ответные матчи 1/4 финала;
9-10 мая 2023 - первые матчи полуфиналов;
16-17 мая 2023 - ответные матчи полуфиналов;
10 июня 2023 – финал.
Результаты матчей
Плей-офф раунд квалификации
Первые матчи
Вторник, 16 августа
Буде-Глимт (Норвегия) 1:0 Динамо Загреб (Хорватия)
Копенгаген (Дания) 2:1 Трабзонспор (Турция)
Рейнджерс (Шотландия) 2:2 ПСВ (Нидерланды)
Среда, 17 августа
19:45 Карабах (Азербайджан) - Виктория Пльзень (Чехия)
22:00 Динамо Киев (Украина) - Бенфика (Португалия)
22:00 Маккаби Хайфа (Израиль) - Црвена Звезда (Сербия)
Ответные матчи
Вторник, 23 августа
22:00 Бенфика (Португалия) - Динамо Киев (Украина)
22:00 Виктория Пльзень (Чехия) - Карабах (Азербайджан)
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Маккаби Хайфа (Израиль)
Среда, 24 августа
22:00 Динамо Загреб (Хорватия) - Буде-Глимт (Норвегия)
22:00 Трабзонспор (Турция) - Копенгаген (Дания)
22:00 ПСВ (Нидерланды) - Рейнджерс (Шотландия)
Третий отборочный раунд
Первые матчи
Вторник, 3 августа
Шериф (Молдова) - Виктория Пльзень (Чехия) - 1:2
Лудогорец (Болгария) - Динамо Загреб (Хорватия) - 1:2
Монако (Франция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1
Унион (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:0
Бенфика (Португалия) - Мидьтюлланд (Дания) - 4:1
Среда, 4 августа
Буде-Глимт (Норвегия) - Жальгирис (Литва) - 5:0
Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Венгрия) - 1:1
Маккаби Хайфа (Израиль) - Аполлон (Кипр) - 4:0
Динамо (Украина) - Штурм (Австрия) - 1:0
Црвена Звезда (Сербия) - Пюник (Армения) - 5:0
Ответные матчи
Вторник, 9 августа
Жальгирис (Литва) - Буде-Глимт (Норвегия) - 1:1
Аполлон (Кипр) - Маккаби Хайфа (Израиль) - 2:0
Виктория Пльзень (Чехия) - Шериф (Молдова) - 2:1
Пюник (Армения) - Црвена Звезда (Сербия) - 0:2
Мидьтюлланд (Дания) - Бенфика (Португалия) - 1:3
Динамо Загреб (Хорватия) - Лудогорец (Болгария) - 4:2
Ференцварош (Венгрия) - Карабах (Азербайджан) - 1:3
ПСВ (Нидерланды) - Монако (Франция) - 3:2 д.в.
Штурм (Австрия) - Динамо (Украина) - 1:2 д.в.
Рейнджерс (Шотландия) - Унион (Бельгия) - 3:0
Второй отборочный раунд
Ответные матчи
Вторник, 26 июля
Дюделанж (Люксембург) - Пюник (Армения) - 1:4
Шэмрок Роверс (Ирландия) - Лудогорец (Болгария) - 2:1
АЕК Ларнака (Кипр) - Митьюлланд (Дания) - 1:1 (пен.3:4)
Виктория Пльзень (Чехия) - ХИК (Финляндия) - 5:0
Шериф (Молдова) - Марибор (Словения) - 1:0
Шкупи (Македония) - Динамо Загреб (Хорватия) - 0:1
Среда, 27 июля
Буде-Глимт (Норвегия) - Линфилд (Северная Ирландия) - 8:0
Мальме (Швеция) - Жальгирис (Литва) - 0:2
Олимпиакос (Греция) - Маккаби Хайфа (Израиль) - 0:4
Фенербахче (Турция) - Динамо (Украина) - 1:2
Слован (Словакия) - Ференцварош (Венгрия) - 1:4
Цюрих (Швейцария) - Карабах (Азербайджан) - 2:2
Первые матчи
Вторник, 19 июля
Жальгирис (Литва) - Мальме (Швеция) - 1:0
Карабах (Азербайджан) - Цюрих (Швейцария) - 3:2
Пюник (Армения) - Дюделанж (Люксембург) - 0:1
Лудогорец (Болгария) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 3:0
Митьюлланд (Дания) - АЕК Ларнака (Кипр) - 1:1
Линфилд (Северная Ирландия) - Буде-Глимт (Норвегия) - 1:0
Динамо Загреб (Хорватия) - Шкупи (Македония) - 2:2
Среда, 20 июля
ХИК (Финляндия) - Виктория Пльзень (Чехия) - 1:2
Маккаби Хайфа (Израиль) - Олимпиакос (Греция) - 1:1
Динамо (Украина) - Фенербахче (Турция) - 0:0
Ференцварош (Венгрия) - Слован (Словакия) - 1:2
Марибор (Словения) - Шериф (Молдова) - 0:0
Первый отборочный раунд
Ответные матчи
Вторник, 12 июля
РФШ (Латвия) - ХИК (Финляндия) - 2:1 (4:5 пен.)
Карабах (Азербайджан) - Лех (Польша) - 5:1
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Шкупи (Македония) - 2:0
Шериф (Молдова) - Зриньски (Босния и Герцеговина) - 1:0
Жальгирис (Литва) - Балкани (Косово) - 1:0 д.в.
Тирана (Албания) - Дюделанж (Люксембург) - 1:2
Хибернианс (Мальта) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 0:0
Сутьеска (Черногория) - Лудогорец (Болгария) - 0:1
Викингур Рейкьявик (Исландия) - Мальме (Швеция) - 3:3
Среда, 13 июля
Шахтер Солигорск (Беларусь) - Марибор (Словения) - 0:2
Динамо Батуми (Грузия) - Слован (Словакия) - 1:2 д.в.
Клаксвик (Фарерские острова) - Буде-Глимт (Норвегия) - 3:1
Ференцварош (Венгрия) - Тобол (Казахстан) - 5:1
ЧФР Клуж (Румыния) - Пюник (Армения) - 2:2 (3:4 пен.)
Линфилд (Северная Ирландия) - ТНС (Уэльс) - 2:0 д.в.
Первые матчи
Вторник, 5 июля
Пюник (Армения) - ЧФР Клуж (Румыния) - 0:0
Мальме (Швеция) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 3:2
Лудогорец (Болгария) - Сутьеска (Черногория) - 2:0
Балкани (Косово) - Жальгирис (Литва) - 1:1
ТНС (Уэльс) - Линфилд (Северная Ирландия) - 1:0
Лех (Польша) - Карабах (Азербайджан) - 1:0
Шэмрок Роверс (Ирландия) - Хибернианс (Мальта) - 3:0
Шкупи (Македония) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 3:0
Среда, 6 июля
Тобол (Казахстан) - Ференцварош (Венгрия) - 0:0
ХИК (Финляндия) - РФШ (Латвия) - 1:0
Буде-Глимт (Норвегия) - Клаксвик (Фарерские острова) - 3:0
Дюделанж (Люксембург) - Тирана (Албания) - 1:0
Зриньски (Босния и Герцеговина) - Шериф (Молдова) - 0:0
Марибор (Словения) - Шахтер Солигорск (Беларусь) - 0:0
Слован (Словакия) - Динамо Батуми (Грузия) - 0:0
Предварительный раунд
Вторник, 21 июня
Ла-Фиорита (Сан-Марино) - Интер Эксальдес (Андорра) - 1:2
Левадия (Эстония) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 1:6
Пятница, 24 июня
Интер Эксальдес (Андорра) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 0:1