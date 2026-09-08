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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию результаты и календарь всех матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27
Сегодня, 22:00       Автор: Василий Войтюк
Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы, а в сезоне-2026/27 пройдет уже 35-й его розыгрыш с момента переименования Кубка чемпионов.

Действующим победителем турнира является французский ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл его второй раз подряд.

Финальный поединок ЛЧ-2026/27 будет сыгран на стадионе Метрополитано в Мадриде 5 июня 2027 года.

Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2026/27

Общий этап

1 тур

08.09.2026

  • Брюгге - Астон Вилла 2:3
  • AEK - ЛАСК 1:0
  • 22:00 Боруссия Д - Вильярреал
  • 22:00 Лилль - Бетис
  • 22:00 Порту - Манчестер Сити
  • 22:00 Реал Мадрид - Интер

09.09.2026

  • 19:45 Барселона - Фейенорд
  • 19:45 Штутгарт - Викинг
  • 22:00 Ливерпуль - Атлетико
  • 22:00 Наполи - Арсенал
  • 22:00 ПСЖ - Слован
  • 22:00 Спортинг - Галатасарай

10.09.2026

  • 19:45 ПСВ - Шахтер
  • 19:45 Фенербахче - Рома
  • 22:00 Бавария - Буде/Глимт
  • 22:00 Комо - Лейпциг
  • 22:00 Манчестер Юнайтед - Сабах
  • 22:00 Славия Прага - Ланс

Результат финала Лиги чемпионов-2025/26

Финал

30 мая

  • ПСЖ - Арсенал 1:1 (4:3 по пен)

Результат финала Лиги чемпионов-2024/25

Финал

Суббота, 31 мая 2025

  • 22:00 ПСЖ - Интер 5:0

 Результат финала Лиги чемпионов-2023/24

Финал

Суббота, 1 июня 2024

  • Боруссия Дортмунд (Германия) - Реал (Испания) 0:2
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