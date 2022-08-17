Лига чемпионов: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию результаты и календарь всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Лига чемпионов – главный клубный турнир Европы, а в сезоне-2022/23 пройдет уже 31-й его розыгрыш. Действующим чемпионом турнира является мадридский Реал, являющийся и рекордсменом по количеству выигранных Кубков.

Финальный поединок ЛЧ-2022/23 пройдет в Турции на стамбульском стадионе Ататюрк. Матч состоится 10 июня 2023 года.

Из-за полномасштабного вторжения соседней страны-террориста на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении команд из РФ от участия в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Расписание жеребьевок Лиги чемпионов

7 июня 2022 - предварительный раунд квалификации;

14 июня 2022 - первый раунд квалификации;

15 июня 2022 - второй раунд квалификации;

18 июля 2022 - третий раунд квалификации;

1 августа 2022 - плей-офф раунд квалификации;

25 августа 2022 - жеребьевка группового этапа;

7 ноября 2022 - жеребьевка 1/8 финала;

17 марта 2023 - жеребьевка 1/4, 1/2 и финала.

Расписание матчей Лиги чемпионов

Квалификация:

21 июня 2022 - полуфиналы предварительного раунда;

24 июня 2022 - финалы предварительного раунда;

5-6 июля 2022 - первые матчи первого раунда квалификации;

12-13 июля 2022 - ответные матчи первого раунда квалификации;

19-20 июля 2022 - первые матчи второго раунда квалификации;

26-27 июля 2022 - ответные матчи второго раунда квалификации;

2-3 августа 2022 - первые матчи третьего раунда квалификации;

9 августа 2022 - ответные матчи третьего раунда квалификации;

16-17 августа 2022 - первые матчи плей-офф раунда квалификации;

23-24 августа 2022 - ответные матчи плей-офф раунда квалификации.

Групповой этап:

6-7 сентября 2022 - первый тур;

13-14 сентября 2022 - второй тур;

4-5 октября 2022 - третий тур;

11-12 октября 2022 - четвертый тур;

25-26 октября 2022 - пятый тур;

1-2 ноября 2022 - шестой тур.

Плей-офф:

14-15 февраля 2023 - первые матчи 1/8 финала (первая группа);

21-22 февраля 2023 – первые матчи 1/8 финала (вторая группа);

7-8 марта 2023 - ответные матчи 1/8 финала (первая группа);

14-15 марта 2023 - ответные матчи 1/8 финала (вторая группа);

11-12 апреля 2023 - первые матчи 1/4 финала;

18-19 апреля 2023 - ответные матчи 1/4 финала;

9-10 мая 2023 - первые матчи полуфиналов;

16-17 мая 2023 - ответные матчи полуфиналов;

10 июня 2023 – финал.

Результаты матчей

Плей-офф раунд квалификации

Первые матчи

Вторник, 16 августа

Буде-Глимт (Норвегия) 1:0 Динамо Загреб (Хорватия)

Копенгаген (Дания) 2:1 Трабзонспор (Турция)

Рейнджерс (Шотландия) 2:2 ПСВ (Нидерланды)

Среда, 17 августа

19:45 Карабах (Азербайджан) - Виктория Пльзень (Чехия)

22:00 Динамо Киев (Украина) - Бенфика (Португалия)

22:00 Маккаби Хайфа (Израиль) - Црвена Звезда (Сербия)

Ответные матчи

Вторник, 23 августа

22:00 Бенфика (Португалия) - Динамо Киев (Украина)

22:00 Виктория Пльзень (Чехия) - Карабах (Азербайджан)

22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Маккаби Хайфа (Израиль)

Среда, 24 августа

22:00 Динамо Загреб (Хорватия) - Буде-Глимт (Норвегия)

22:00 Трабзонспор (Турция) - Копенгаген (Дания)

22:00 ПСВ (Нидерланды) - Рейнджерс (Шотландия)

Третий отборочный раунд

Первые матчи

Вторник, 3 августа

Шериф (Молдова) - Виктория Пльзень (Чехия) - 1:2

Лудогорец (Болгария) - Динамо Загреб (Хорватия) - 1:2

Монако (Франция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

Унион (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:0

Бенфика (Португалия) - Мидьтюлланд (Дания) - 4:1

Среда, 4 августа

Буде-Глимт (Норвегия) - Жальгирис (Литва) - 5:0

Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Венгрия) - 1:1

Маккаби Хайфа (Израиль) - Аполлон (Кипр) - 4:0

Динамо (Украина) - Штурм (Австрия) - 1:0

Црвена Звезда (Сербия) - Пюник (Армения) - 5:0

Ответные матчи

Вторник, 9 августа

Жальгирис (Литва) - Буде-Глимт (Норвегия) - 1:1

Аполлон (Кипр) - Маккаби Хайфа (Израиль) - 2:0

Виктория Пльзень (Чехия) - Шериф (Молдова) - 2:1

Пюник (Армения) - Црвена Звезда (Сербия) - 0:2

Мидьтюлланд (Дания) - Бенфика (Португалия) - 1:3

Динамо Загреб (Хорватия) - Лудогорец (Болгария) - 4:2

Ференцварош (Венгрия) - Карабах (Азербайджан) - 1:3

ПСВ (Нидерланды) - Монако (Франция) - 3:2 д.в.

Штурм (Австрия) - Динамо (Украина) - 1:2 д.в.

Рейнджерс (Шотландия) - Унион (Бельгия) - 3:0

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

Вторник, 26 июля

Дюделанж (Люксембург) - Пюник (Армения) - 1:4

Шэмрок Роверс (Ирландия) - Лудогорец (Болгария) - 2:1

АЕК Ларнака (Кипр) - Митьюлланд (Дания) - 1:1 (пен.3:4)

Виктория Пльзень (Чехия) - ХИК (Финляндия) - 5:0

Шериф (Молдова) - Марибор (Словения) - 1:0

Шкупи (Македония) - Динамо Загреб (Хорватия) - 0:1

Среда, 27 июля

Буде-Глимт (Норвегия) - Линфилд (Северная Ирландия) - 8:0

Мальме (Швеция) - Жальгирис (Литва) - 0:2

Олимпиакос (Греция) - Маккаби Хайфа (Израиль) - 0:4

Фенербахче (Турция) - Динамо (Украина) - 1:2

Слован (Словакия) - Ференцварош (Венгрия) - 1:4

Цюрих (Швейцария) - Карабах (Азербайджан) - 2:2

Первые матчи

Вторник, 19 июля

Жальгирис (Литва) - Мальме (Швеция) - 1:0

Карабах (Азербайджан) - Цюрих (Швейцария) - 3:2

Пюник (Армения) - Дюделанж (Люксембург) - 0:1

Лудогорец (Болгария) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 3:0

Митьюлланд (Дания) - АЕК Ларнака (Кипр) - 1:1

Линфилд (Северная Ирландия) - Буде-Глимт (Норвегия) - 1:0

Динамо Загреб (Хорватия) - Шкупи (Македония) - 2:2

Среда, 20 июля

ХИК (Финляндия) - Виктория Пльзень (Чехия) - 1:2

Маккаби Хайфа (Израиль) - Олимпиакос (Греция) - 1:1

Динамо (Украина) - Фенербахче (Турция) - 0:0

Ференцварош (Венгрия) - Слован (Словакия) - 1:2

Марибор (Словения) - Шериф (Молдова) - 0:0

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

Вторник, 12 июля

РФШ (Латвия) - ХИК (Финляндия) - 2:1 (4:5 пен.)

Карабах (Азербайджан) - Лех (Польша)﻿﻿﻿ - 5:1

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Шкупи (Македония) - 2:0

Шериф (Молдова) - Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ - 1:0

Жальгирис (Литва) - Балкани (Косово) - 1:0 д.в.

Тирана (Албания) - Дюделанж (Люксембург) - 1:2

Хибернианс (Мальта) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 0:0

Сутьеска (Черногория)﻿ - Лудогорец (Болгария) - 0:1

Викингур Рейкьявик (Исландия) - Мальме (Швеция) - 3:3

Среда, 13 июля

Шахтер Солигорск (Беларусь) - Марибор (Словения) - 0:2

Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿﻿ - Слован (Словакия) - 1:2 д.в.

Клаксвик (Фарерские острова) - Буде-Глимт (Норвегия) - 3:1

Ференцварош (Венгрия) - Тобол (Казахстан) - 5:1

ЧФР Клуж (Румыния) - Пюник (Армения) - 2:2 (3:4 пен.)

Линфилд (Северная Ирландия) - ТНС (Уэльс) - 2:0 д.в.

Первые матчи

Вторник, 5 июля

Пюник (Армения) - ЧФР Клуж (Румыния) - 0:0

Мальме (Швеция) - ﻿﻿Викингур Рейкьявик (Исландия) - 3:2

Лудогорец (Болгария) - Сутьеска (Черногория)﻿ - 2:0

Балкани (Косово) - Жальгирис (Литва) - 1:1

ТНС (Уэльс) - Линфилд (Северная Ирландия) - 1:0

Лех (Польша)﻿﻿﻿ - Карабах (Азербайджан) - 1:0

Шэмрок Роверс (Ирландия) - Хибернианс (Мальта) - 3:0

Шкупи (Македония) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 3:0

Среда, 6 июля



Тобол (Казахстан) - Ференцварош (Венгрия) - 0:0

ХИК (Финляндия) - РФШ (Латвия) - 1:0

Буде-Глимт (Норвегия) - Клаксвик (Фарерские острова) - 3:0

Дюделанж (Люксембург) - Тирана (Албания) - 1:0

Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ - Шериф (Молдова) - 0:0

Марибор (Словения) - Шахтер Солигорск (Беларусь) - 0:0

Слован (Словакия) - ﻿Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿﻿ - 0:0

Предварительный раунд

Вторник, 21 июня

Ла-Фиорита (Сан-Марино) - Интер Эксальдес (Андорра) - 1:2

Левадия (Эстония) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 1:6

Пятница, 24 июня

Интер Эксальдес (Андорра) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 0:1