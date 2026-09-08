Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вашему вниманию результаты и календарь всех матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27
Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы, а в сезоне-2026/27 пройдет уже 35-й его розыгрыш с момента переименования Кубка чемпионов.
Действующим победителем турнира является французский ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл его второй раз подряд.
Финальный поединок ЛЧ-2026/27 будет сыгран на стадионе Метрополитано в Мадриде 5 июня 2027 года.
Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2026/27
Общий этап
1 тур
08.09.2026
- Брюгге - Астон Вилла 2:3
- AEK - ЛАСК 1:0
- 22:00 Боруссия Д - Вильярреал
- 22:00 Лилль - Бетис
- 22:00 Порту - Манчестер Сити
- 22:00 Реал Мадрид - Интер
09.09.2026
- 19:45 Барселона - Фейенорд
- 19:45 Штутгарт - Викинг
- 22:00 Ливерпуль - Атлетико
- 22:00 Наполи - Арсенал
- 22:00 ПСЖ - Слован
- 22:00 Спортинг - Галатасарай
10.09.2026
- 19:45 ПСВ - Шахтер
- 19:45 Фенербахче - Рома
- 22:00 Бавария - Буде/Глимт
- 22:00 Комо - Лейпциг
- 22:00 Манчестер Юнайтед - Сабах
- 22:00 Славия Прага - Ланс
Результат финала Лиги чемпионов-2025/26
Финал
30 мая
- ПСЖ - Арсенал 1:1 (4:3 по пен)
Результат финала Лиги чемпионов-2024/25
Финал
Суббота, 31 мая 2025
- 22:00 ПСЖ - Интер 5:0
Результат финала Лиги чемпионов-2023/24
Финал
Суббота, 1 июня 2024
- Боруссия Дортмунд (Германия) - Реал (Испания) 0:2