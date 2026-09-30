"Пройдем через это вместе": Гвардиола поддержал Манчестер Сити после признания виновным в финансовых махинациях

Экс-тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Независимой комиссии АПЛ о признании клуба виновным в нарушении финансовых правил.

Испанский специалист обратился к своему бывшему клубу, выразив слова поддержки.

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"Я хочу, чтобы каждый без исключения болельщик Манчестер Сити знал, что я здесь, как никогда прежде. Я стоял, стою и всегда буду стоять за мой клуб, моего владельца, моего руководителя, Феррана, игроков, персонал, Энцо и вас, наших неповторимых болельщиков.

Хочу подчеркнуть: мы пройдем через это вместе. Я люблю вас всех", - написал Гвардиола в сети X.

Напомним, ранее Манчестер Сити был признан виновным в многочисленных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 годы.

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