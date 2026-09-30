iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Пройдем через это вместе": Гвардиола поддержал Манчестер Сити после признания виновным в финансовых махинациях

Экс-тренер "горожан" эмоционально обратился к своему бывшему клубу.
Сегодня, 17:07       Автор: Игорь Мищук
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Экс-тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Независимой комиссии АПЛ о признании клуба виновным в нарушении финансовых правил.

Испанский специалист обратился к своему бывшему клубу, выразив слова поддержки.

Читай также: Манчестер Сити намерен доказать свою невиновность по делу о 115 нарушениях

"Я хочу, чтобы каждый без исключения болельщик Манчестер Сити знал, что я здесь, как никогда прежде. Я стоял, стою и всегда буду стоять за мой клуб, моего владельца, моего руководителя, Феррана, игроков, персонал, Энцо и вас, наших неповторимых болельщиков.

Хочу подчеркнуть: мы пройдем через это вместе. Я люблю вас всех", - написал Гвардиола в сети X.

Напомним, ранее Манчестер Сити был признан виновным в многочисленных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 годы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Статьи по теме

Манчестер Сити признали виновным Манчестер Сити признали виновным
Манчестер Сити намерен доказать свою невиновность по делу о 115 нарушениях Манчестер Сити намерен доказать свою невиновность по делу о 115 нарушениях
Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол
Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: новое испытание для чемпионов мира
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров
Ястремская стартовала в Пекине с победы
просмотров

Последние новости

Европа20:11
Новый участник и изменения в правилах: стартует новый сезон «Суперлиги» GGBET
Бокс19:59
"Он его уложит": Чисора сделал неожиданный прогноз на бой Усика с Уайлдером
Европа19:34
Реал потерял на несколько месяцев защитника
Европа18:52
Довбик входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Болоньи
Украина18:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
Лига наций17:55
Украину и Северную Ирландию рассудит рефери, ранее не пересекавшийся с украинскими командами
Европа17:07
"Пройдем через это вместе": Гвардиола поддержал Манчестер Сити после признания виновным в финансовых махинациях
Бокс16:45
Бокс: расписание боев
Бокс16:35
"Могу лучше": Хргович сообщил, готов ли дать реванш Итауме
Другие страны15:52
Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK