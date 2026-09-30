В Болгарии застрелили президента футбольного клуба

Илиян Филипов был одним из крупнейших бизнесменов страны.

В болгарском Пловдиве убили президента футбольного клуба Ботев Пловдив Илиана Филипова. Бизнесмен был застрелен, пуля попала ему в голову.

Филипов был основателем и руководителем крупнейшей транспортной компании Болгарии и занимался строительством стадиона Христо Ботева в Пловдиве.

По информации Министерства внутренних дел Болгарии, около часа ночи правоохранители получили сообщение о мужчине, который был застрелен в одном из районов Пловдива. Смерть Филипова была констатирована на месте происшествия. По факту тяжкого преступления начато расследование.

Ботев Пловдив выразил соболезнования семье погибшего президента.

"Футбольный клуб Ботев Пловдив выражает глубокую скорбь в связи с трагической смертью президента клуба Илиана Филипова. Руководство, футболисты и сотрудники клуба выражают глубочайшие соболезнования его семье, близким и друзьям", — говорится в заявлении.

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