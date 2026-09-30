iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Болгарии застрелили президента футбольного клуба

Илиян Филипов был одним из крупнейших бизнесменов страны.
Сегодня, 13:17       Автор: Василий Войтюк
Илиян Филипов
Илиян Филипов

В болгарском Пловдиве убили президента футбольного клуба Ботев Пловдив Илиана Филипова. Бизнесмен был застрелен, пуля попала ему в голову.

Филипов был основателем и руководителем крупнейшей транспортной компании Болгарии и занимался строительством стадиона Христо Ботева в Пловдиве.

По информации Министерства внутренних дел Болгарии, около часа ночи правоохранители получили сообщение о мужчине, который был застрелен в одном из районов Пловдива. Смерть Филипова была констатирована на месте происшествия. По факту тяжкого преступления начато расследование.

Ботев Пловдив выразил соболезнования семье погибшего президента.

"Футбольный клуб Ботев Пловдив выражает глубокую скорбь в связи с трагической смертью президента клуба Илиана Филипова. Руководство, футболисты и сотрудники клуба выражают глубочайшие соболезнования его семье, близким и друзьям", — говорится в заявлении.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения
Олейникова не смогла пробиться во второй раунд турнира в Пекине Олейникова не смогла пробиться во второй раунд турнира в Пекине
Вингер сборной Испании: Ямаль должен получить Золотой мяч Вингер сборной Испании: Ямаль должен получить Золотой мяч
Аргентинский вундеркинд заинтересовал Арсенал, Ливерпуль и другие топ-клубы Аргентинский вундеркинд заинтересовал Арсенал, Ливерпуль и другие топ-клубы

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: новое испытание для чемпионов мира
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров
Ястремская стартовала в Пекине с победы
просмотров

Последние новости

Другие страны15:52
Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения
Европа13:17
В Болгарии застрелили президента футбольного клуба
Теннис12:54
Олейникова не смогла пробиться во второй раунд турнира в Пекине
Европа11:47
Вингер сборной Испании: Ямаль должен получить Золотой мяч
Другие страны11:25
Аргентинский вундеркинд заинтересовал Арсенал, Ливерпуль и другие топ-клубы
Теннис10:53
Снигур обыграла польскую соперницу на старте Пекина
Теннис09:55
Ястремская стартовала в Пекине с победы
Теннис09:00
Калинина вылетела на старте турнира в Пекине
Вчера, 23:58
Лига наций23:58
Лига наций: Англия победила Чехию, Швейцария и Албания взяли крупные победы
Лига наций23:40
Испания открыла счет уже на второй минуте: подробности разгрома Хорватии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK