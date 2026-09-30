Аргентинский вундеркинд заинтересовал Арсенал, Ливерпуль и другие топ-клубы

Полузащитник Бока Хуниорс может перебраться в Европу уже в ближайшее время.

Аргентинский полузащитник Бока Хуниорс Томас Аранда привлек внимание ряда клубов английской Премьер-лиги. Несмотря на то, что к основному составу команды он присоединился только в начале этого года, его выступления не остались незамеченными европейскими клубами.

19-летний футболист провел 33 матча в текущем сезоне, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его игра привлекла внимание не только представителей Премьер-лиги.

Среди клубов, заинтересованных в услугах Аранды, называют Арсенал, Челси, Астон Виллу, Комо, миланский Интер и Ливерпуль. По данным El Intransigente, именно мерсисайдский клуб в настоящее время ближе всех к подписанию контракта с аргентинцем.

Ориентировочная сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с Бока Хуниорс рассчитан до 2029 года.

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