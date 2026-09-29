"Он не в лучшем состоянии": Хргович спрогнозировал бой Джошуа
Хргович не считает, что очередная смена тренера поможет британцу.
"Джошуа уже сменил около 20 тренеров. Дело не в тренерах. Думаю, он слишком все усложняет. Он потерял уверенность в себе и сейчас психологически находится не в лучшем состоянии", — заявил Хргович.
По словам хорвата, даже работа с тренерами самого высокого уровня не решит проблему, если сам Джошуа не сможет вернуть уверенность в собственных силах.
"Он может работать с Эмануэлем Стюардом или любым другим великим тренером в истории, или со всеми сразу. Но это не поможет, если он не верит в себя", — отметил чемпион IBF.
Хргович также считает, что финансовая сторона является одной из причин, по которой Джошуа продолжает выступать.
"Он проводит этот большой бой из-за финансовых причин. Но после этого поединка ему стоит завершить карьеру", — сказал боксер.
После последнего выступления британца хорват не дает Джошуа много шансов в противостоянии с Фьюри.
"Всегда есть шанс одного удара. Но если посмотреть на его последний бой..."
Поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе. Официально поединок анонсирован как бой за титул WBA Super.
Сам Хргович в августе завоевал титул IBF, победив Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.
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