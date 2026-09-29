"Он не в лучшем состоянии": Хргович спрогнозировал бой Джошуа

Чемпион мира IBF в супертяжелом весе Филип Хргович считает, что Энтони Джошуа стоит задуматься о завершении карьеры после поединка с Тайсоном Фьюри.

Хргович не считает, что очередная смена тренера поможет британцу.

"Джошуа уже сменил около 20 тренеров. Дело не в тренерах. Думаю, он слишком все усложняет. Он потерял уверенность в себе и сейчас психологически находится не в лучшем состоянии", — заявил Хргович.

По словам хорвата, даже работа с тренерами самого высокого уровня не решит проблему, если сам Джошуа не сможет вернуть уверенность в собственных силах.

"Он может работать с Эмануэлем Стюардом или любым другим великим тренером в истории, или со всеми сразу. Но это не поможет, если он не верит в себя", — отметил чемпион IBF.

Хргович также считает, что финансовая сторона является одной из причин, по которой Джошуа продолжает выступать.

"Он проводит этот большой бой из-за финансовых причин. Но после этого поединка ему стоит завершить карьеру", — сказал боксер.

После последнего выступления британца хорват не дает Джошуа много шансов в противостоянии с Фьюри.

"Всегда есть шанс одного удара. Но если посмотреть на его последний бой..."

Поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе. Официально поединок анонсирован как бой за титул WBA Super.

Сам Хргович в августе завоевал титул IBF, победив Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.

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