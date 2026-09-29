iSport.ua
Русский Українська

"Он не в лучшем состоянии": Хргович спрогнозировал бой Джошуа

Чемпион мира IBF в супертяжелом весе Филип Хргович считает, что Энтони Джошуа стоит задуматься о завершении карьеры после поединка с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 22:32       Автор: Сергей Носенко
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Хргович не считает, что очередная смена тренера поможет британцу.

"Джошуа уже сменил около 20 тренеров. Дело не в тренерах. Думаю, он слишком все усложняет. Он потерял уверенность в себе и сейчас психологически находится не в лучшем состоянии", — заявил Хргович.

По словам хорвата, даже работа с тренерами самого высокого уровня не решит проблему, если сам Джошуа не сможет вернуть уверенность в собственных силах.

"Он может работать с Эмануэлем Стюардом или любым другим великим тренером в истории, или со всеми сразу. Но это не поможет, если он не верит в себя", — отметил чемпион IBF.

Хргович также считает, что финансовая сторона является одной из причин, по которой Джошуа продолжает выступать.

"Он проводит этот большой бой из-за финансовых причин. Но после этого поединка ему стоит завершить карьеру", — сказал боксер.

После последнего выступления британца хорват не дает Джошуа много шансов в противостоянии с Фьюри.

"Всегда есть шанс одного удара. Но если посмотреть на его последний бой..."

Поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе. Официально поединок анонсирован как бой за титул WBA Super.

Сам Хргович в августе завоевал титул IBF, победив Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джошуа - Фьюри Филипп Хргович

Статьи по теме

После скандала: Фьюри и Джошуа впервые встретятся перед боем После скандала: Фьюри и Джошуа впервые встретятся перед боем
Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся? Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся?
Он утонул и сдался — экс-чемпион мира раскритиковал Итауму после поражения Он утонул и сдался — экс-чемпион мира раскритиковал Итауму после поражения
Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: новое испытание для чемпионов мира
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Бокс22:32
"Он не в лучшем состоянии": Хргович спрогнозировал бой Джошуа
Биатлон21:57
Денег нет: сборная Украины по биатлону столкнулась с проблемами при подготовке к сезону
Шахматы21:12
Подоляк резко ответил Федерации шахмат Украины
Лига наций21:06
"Твой день настанет": финские фанаты устроили акцию против Лукашенко
Бокс20:43
После скандала: Фьюри и Джошуа впервые встретятся перед боем
Формула 120:26
"Я по-прежнему быстрый": Алонсо остается в Aston Martin в сезоне-2027
Европа19:48
Легендарный форвард вернулся в клуб спустя 21 год
Европа19:22
Манчестер Сити признали виновным
Футбол18:55
Аль-Хелаифи бросил вызов Инфантино: глава EFC хочет создать глобальную организацию
Бокс18:22
"Врач посоветовал мне не драться, но я сказал: "Нет": Уайт рассказал о переломе ноги перед боем с Итаумой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK