Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира

Хргович признался, что едва не завершил карьеру после унизительного поражения, но мысли о двухлетней дочери заставили его вернуться в ринг.

Хорват Филип Хргович, победивший Мозеса Итауму и завоевавший вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе, раскрыл мотивацию, которая помогла ему выстоять в тяжелейшем бою. Измотанный, но победивший, Хргович признался, что именно мысли о дочери дали ему силы продолжать бороться в самые сложные моменты боя.

По словам боксера, после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году он был настолько унижен, что всерьез задумывался о завершении карьеры. Именно тогда у Хрговича родилась дочь. Боксер признался, что решил попробовать еще раз именно ради нее — чтобы она могла им гордиться, и чтобы не думала, что её отец неудачник.

🥊 “I DIDN’T WANT MY DAUGHTER TO THINK HER FATHER WAS A LOSER.”



An emotional Filip Hrgović reveals the motivation that drove him on after defeating Moses Itauma.



Battered, bruised, but victorious. Hrgović says the thought of his daughter watching gave him the strength to keep… pic.twitter.com/bPn132WiWC — Boxing King Media (@boxingkingmedia) August 30, 2026

После победы над Итаумой Хргович посвятил бой своему отцу, скончавшемуся несколько месяцев назад, а также дочери, отметив, что теперь она может гордо ходить по улицам — ведь ее отец чемпион мира.

Кстати, соперника Хрговича сразу после боя увезли в больницу: тренер прокомментировал его состояние.

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