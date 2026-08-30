iSport.ua
Русский Українська

Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира

Хргович признался, что едва не завершил карьеру после унизительного поражения, но мысли о двухлетней дочери заставили его вернуться в ринг.
Сегодня, 15:04       Автор: Сергей Носенко
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Хорват Филип Хргович, победивший Мозеса Итауму и завоевавший вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе, раскрыл мотивацию, которая помогла ему выстоять в тяжелейшем бою. Измотанный, но победивший, Хргович признался, что именно мысли о дочери дали ему силы продолжать бороться в самые сложные моменты боя.

По словам боксера, после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году он был настолько унижен, что всерьез задумывался о завершении карьеры. Именно тогда у Хрговича родилась дочь. Боксер признался, что решил попробовать еще раз именно ради нее — чтобы она могла им гордиться, и чтобы не думала, что её отец неудачник.

После победы над Итаумой Хргович посвятил бой своему отцу, скончавшемуся несколько месяцев назад, а также дочери, отметив, что теперь она может гордо ходить по улицам — ведь ее отец чемпион мира. 

Кстати, соперника Хрговича сразу после боя увезли в больницу: тренер прокомментировал его состояние.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Филипп Хргович Мозес Итаума

Статьи по теме

Итауму увезли на носилках со скорой — Уоррен раскрыл диагноз после поражения Итауму увезли на носилках со скорой — Уоррен раскрыл диагноз после поражения
Итаума — Хргович: лучшие моменты боя — видео Итаума — Хргович: лучшие моменты боя — видео
Кохан выборол очередную медаль Континентального тура Кохан выборол очередную медаль Континентального тура
Промоутер объяснил поражение Беринчика и намекнул на его дальнейшую карьеру Промоутер объяснил поражение Беринчика и намекнул на его дальнейшую карьеру

Видео

Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал 4-го тура УПЛ, дерби Реал Мадрид — Малага, игры ПСЖ (Монако — Марсель), Наполи и Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Полесье победило Шахтер, ничья Левого Берега и Карпат, Эпицентр разгромил Кудривку
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика16:25
Кохан выборол очередную медаль Континентального тура
Бокс15:45
Промоутер объяснил поражение Беринчика и намекнул на его дальнейшую карьеру
Футбол15:18
Черноморец прервал безголевую серию победным голом на 77-й минуте
Бокс15:04
Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира
Бокс14:35
Итауму увезли на носилках со скорой — Уоррен раскрыл диагноз после поражения
Футбол13:50
Барселона отпустила воспитанника Ла Масии
Бокс13:19
Итаума — Хргович: лучшие моменты боя — видео
Бокс12:31
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Водные11:52
Украинка выиграла золото ЧМ-2026 по гребле на каноэ
Теннис11:19
Костюк стартует на US Open против 169-й ракетки мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK