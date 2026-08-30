Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Украинский экс-чемпион мира Денис Беринчик (19-2, 9 КО) потерпел поражение от британца Сэма Ноукса (19-1, 16 КО) в поединке за вакантный титул WBO International в легком весе.

Поединок прошел в субботу, 29 августа, на арене O2 в Лондоне в андеркарде боя между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем.

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Боксеры прошли всю дистанцию ​​– десять раундов. Ноукс действовал активнее и по итогам боя одержал победу единодушным решением судей. Записки арбитров 100:90, 99:91, 98:92 в пользу британца.

Для Беринчика этот поединок стал первым после полуторагодовалой паузы. Украинец последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года, когда проиграл Кейшону Дэвису нокаутом.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Беринчик - Ноукс:

Напомним, ранее Беринчик заявлял о возможном завершении карьеры в случае поражения в ближайшем бою.

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