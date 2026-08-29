Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3

Сидун оформил дубль, а позже Рохас великолепным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

В субботу, 29 августа, в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2026/27 встретились Кудривка и Эпицентр. Матч прошел на ровенском стадионе Авангард, начало игры было назначено на 13:00 по киевскому времени, главным арбитром встречи выступил Евгений Цибулько.

Эпицентр решил судьбу встречи, забив Кудривке три безответных мяча. Вадим Сидун оформил дубль, а Карлос Рохас точным ударом в дальний угол установил окончательный счет.

Итоговый счет встречи — Кудривка 0:3 Эпицентр.

Напомним, перед стартом тура Эпицентр набрал четыре очка и занимал шестое место в турнирной таблице, тогда как лидерами чемпионата после трех туров с девятью очками каждая шли Карпаты и Шахтер.

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