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Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Чехии

Волейболист продолжит карьеру в новом чемпионате уже после завершения выступлений на Евро.
Сегодня, 11:35       Автор: Сергей Носенко
Александр Бойко / Getty Images
Александр Бойко / Getty Images

Украинский либеро Александр Бойко продолжит карьеру в чемпионате Чехии. 23-летний волейболист перешел из украинского Эпицентра-Подоляны в Йихострой Ческе-Будеёвице, за который будет выступать в сезоне 2026/27.

Бойко провел в составе Эпицентра-Подоляны два сезона — с 2024 по 2026 год. До этого либеро защищал цвета Прометея, а также выступал за сборную Харьковской области — Юридическую академию. Со своими предыдущими клубами украинец четырежды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.

Генеральный менеджер клуба Роберт Мифка отметил, что позиция либеро сегодня является ключевой ролью в волейболе, а Бойко относится к числу лучших игроков на этой позиции. По его словам, в последние четыре сезона украинец неизменно завоевывал со своей командой чемпионский титул и показывал отличные результаты в индивидуальной статистике.

Напомним, женская сборная Украины завершила выступление на Евро-2026. В заключительном матче группового этапа украинки 27 августа уступили Сербии со счетом 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) и не смогли выйти в плей-офф турнира.

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