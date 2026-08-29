Сборная Украины по баскетболу сохранила второе место в группе после победы над Грецией

Сине-желтые уверенно провели матч и не позволили конкурентам сократить отставание в турнирной таблице.

Сборная Украины по баскетболу сохранила второе место в группе после стартовых матчей второго раунда квалификации чемпионата мира-2027. Команда одержала победу над Грецией, а остальные поединки группы завершились победами Грузии и Португалии.

В финальную часть квалификации вышли по три лучших команды из четырех групп первого раунда. Украина на этом этапе выступала в одной группе с Грузией и Испанией, в то время как Черногория играла в квартете с Португалией и Грецией. Во втором раунде результаты команд сохраняются, а сборные проводят матчи с представителями другой группы.

Турнирная таблица группы I:

Испания - 12 очков (7 матчей), +93 (разница очков)

Украина - 12 (7), +51

Черногория - 11 (7), -50

Португалия - 11 (7), +42

Грузия — 11 (7), +1

Греция - 10 (7), +19

Для выхода на чемпионат мира-2027 сборной Украины необходимо завершить второй раунд квалификации в тройке лучших команд своей группы. В финальный турнир в Катаре напрямую выйдут по три сборные из каждой из четырех групп второго раунда.

Следующий матч квалификации на ЧМ-2027 сине-желтые проведут с Черногорией в понедельник, 31 августа, в 21:30 по киевскому времени. Сборная Греции в этот же день сыграет против Испании, а Португалия сразится с Грузией.

Напомним, что Реал Мадрид объявил о подписании контракта с Максимом Шульгой. Мадридский клуб предложил украинскому баскетболисту двухлетнее сотрудничество.

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