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Баскетбол

Реал подписал еще одного украинца

Максим Шульга присоединился к мадридскому клубу.
Сегодня, 18:21       Автор: Андрей Безуглый
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

Реал объявил о подписании Максима Шульги.

Мадридский клуб предложил украинскому баскетболисту двухлетний контракт.

Напомним, что Шульга провел дебютный сезон за Бостон, а затем выступал за Голден Стэйт, с которым выиграл летнюю лигу НБА.

Украинец мог бы стать партнером Алексея Леня, но баскетболист покинул команду после прошлого сезона, в котором Реал проиграл в финале Евролиги Олимпиакосу.

Ранее также звезда НБА объявил о завершении карьеры.

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