Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Украинский нападающий забил уже третий мяч в сезоне за бельгийскую команду.

Украинский нападающий Даниил Сикан помог Андерлехту выйти в завершающий раунд квалификации Лиги Европы.

Накануне бельгийская команда в ответном матче третьего раунда отбора еврокубка принимала дома ПАОК и одержала победу 3:2.

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Сикан в этом поединке вышел на поле в стартовом составе и отыграл 78 минут, успев записать себе в актив очередной гол за Андерлехт и сделав счет в матче 3:1.

На 55-й минуте встречи украинский нападающий отличился эффектным результативным ударом, получив мяч на левом углу штрафной соперника и отправив его в дальнюю девятку.

Андерлехт в итоге дважды обыграл ПАОК (1:0 и 3:2) и вышел в решающий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с Кайратом.

Сикан же забил уже третий гол в пяти матчах текущего сезона.

Напомним, накануне Динамо проиграло 0:2 Карабаху в квалификации Лиги конференций и вылетело из еврокубков.

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