iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Украинский нападающий забил уже третий мяч в сезоне за бельгийскую команду.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский нападающий Даниил Сикан помог Андерлехту выйти в завершающий раунд квалификации Лиги Европы.

Накануне бельгийская команда в ответном матче третьего раунда отбора еврокубка принимала дома ПАОК и одержала победу 3:2.

Читай также: Гол украинского нападающего принес Андерлехту победу в спарринге

Сикан в этом поединке вышел на поле в стартовом составе и отыграл 78 минут, успев записать себе в актив очередной гол за Андерлехт и сделав счет в матче 3:1.

На 55-й минуте встречи украинский нападающий отличился эффектным результативным ударом, получив мяч на левом углу штрафной соперника и отправив его в дальнюю девятку.

Андерлехт в итоге дважды обыграл ПАОК (1:0 и 3:2) и вышел в решающий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с Кайратом.

Сикан же забил уже третий гол в пяти матчах текущего сезона.

Напомним, накануне Динамо проиграло 0:2 Карабаху в квалификации Лиги конференций и вылетело из еврокубков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паок андерлехт видео гола Даниил Сикан

Статьи по теме

"Матч выиграл один игрок": Тренер Динамо назвал главную причину второго поражения от ПАОК "Матч выиграл один игрок": Тренер Динамо назвал главную причину второго поражения от ПАОК
"Футбол не должен быть политикой": ПАОК ответил на жалобу Динамо "Футбол не должен быть политикой": ПАОК ответил на жалобу Динамо
Динамо требует наказать ПАОК за провокацию с российским флагом Динамо требует наказать ПАОК за провокацию с российским флагом
Динамо получило потенциальных соперников в отборе Лиги Европы или Лиги конференций Динамо получило потенциальных соперников в отборе Лиги Европы или Лиги конференций

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Болонья оформила переход конкурента Довбику
Украина10:30
УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер
Лига конференций10:29
"Никаких оправданий нет": Бражко извинился за поражение от Карабаха
Лига конференций09:55
"Соперник не хотел проигрывать": Тренер Карабаха оценил победу над Динамо
Теннис09:20
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
Лига Европы08:59
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Теннис08:22
Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати
Европа07:45
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
Вчера, 23:39
Лига конференций23:39
Вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за 21 год
Лига конференций23:15
Костюк: Сегодня нам не хватило ни удачи, ни мастерства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK