Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати
Украинка Даяна Ястремская (№87 WTA) потерпела поражение в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати.
На старте соревнований в США украинская теннисистка встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией (№80 WTA) и уступила в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.
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Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. Ястремская за матч не подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один из четырех брейк-пойнтов.
Это была третья очная встреча теннисисток, а украинка проиграла во всех.
WTA 1000, Цинциннати, США
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6
Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина с трудом вышла во второй круг турнира в Цинциннати.
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