iSport.ua
Русский Українська

Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка не смогла преодолеть первый круг соревнований.
Сегодня, 08:22       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинка Даяна Ястремская (№87 WTA) потерпела поражение в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати.

На старте соревнований в США украинская теннисистка встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией (№80 WTA) и уступила в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Читай также: Свитолина уступила Швьонтек в полуфинале "тысячника" в Торонто

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. Ястремская за матч не подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один из четырех брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток, а украинка проиграла во всех.

WTA 1000, Цинциннати, США
Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина с трудом вышла во второй круг турнира в Цинциннати.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская

Статьи по теме

Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
Калинина с трудом прошла в следующий раунд турнира в Цинциннатти Калинина с трудом прошла в следующий раунд турнира в Цинциннатти
Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто
Болонья оформила переход конкурента Довбику Болонья оформила переход конкурента Довбику

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Болонья оформила переход конкурента Довбику
Украина10:30
УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер
Лига конференций10:29
"Никаких оправданий нет": Бражко извинился за поражение от Карабаха
Лига конференций09:55
"Соперник не хотел проигрывать": Тренер Карабаха оценил победу над Динамо
Теннис09:20
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
Лига Европы08:59
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Теннис08:22
Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати
Европа07:45
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
Вчера, 23:39
Лига конференций23:39
Вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за 21 год
Лига конференций23:15
Костюк: Сегодня нам не хватило ни удачи, ни мастерства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK