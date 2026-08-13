Свитолина уступила Швьонтек в полуфинале "тысячника" в Торонто

Свитолина переломила ход игры во втором сете, но третий стал роковым.

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто. В полуфинале украинка в трёх сетах уступила польке Иге Швьонтек.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Свитолина неудачно начала встречу, трижды отдав свою подачу в первом сете. Во второй партии украинка полностью перехватила инициативу и разгромила соперницу со счётом 6:1.

В решающем сете Элина первой сделала брейк и повела 3:2, однако развить преимущество не смогла. Швьонтек выиграла две подачи украинки и довела матч до победы.

WTA 1000, Торонто, Канада

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Ига Швьонтек (Польша) 3:6, 6:1, 3:6.

Для Свитолиной это был 16‑й полуфинал на турнирах серии WTA 1000. В очном противостоянии Швьонтек вышла вперёд 5:3.

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