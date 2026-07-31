Украина определилась с составом сборной на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
В четвертьфинале турнира украинским теннисисткам будет противостоять команда Бельгии.
Женская сборная Украины по теннису огласила состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
В предварительную украинскую заявку вошли пять теннисисток, сообщает BTU.
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Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Александра Олийникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремская (№87 WTA)
- Людмила Киченок (№45 WTA в паре)
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шеньчжене.
В четвертьфинале турнира украинские теннисистки встретятся со сборной Бельгии. Это противостояние состоится 24 сентября.
Напомним, что в прошлом году сборная Украины впервые в истории выступила в финальной части и дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю - сборной Италии.
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