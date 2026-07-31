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Украина определилась с составом сборной на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

В четвертьфинале турнира украинским теннисисткам будет противостоять команда Бельгии.
Сегодня, 11:23       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина и Марта Костюк / Getty Images
Элина Свитолина и Марта Костюк / Getty Images

Женская сборная Украины по теннису огласила состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

В предварительную украинскую заявку вошли пять теннисисток, сообщает BTU.

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Состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Александра Олийникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремская (№87 WTA)
  • Людмила Киченок (№45 WTA в паре)

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шеньчжене.

В четвертьфинале турнира украинские теннисистки встретятся со сборной Бельгии. Это противостояние состоится 24 сентября.

Напомним, что в прошлом году сборная Украины впервые в истории выступила в финальной части и дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю - сборной Италии.

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