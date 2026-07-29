Копенгаген - Полесье 2:1: видео голов и лучших моментов матча 29.07.2026
В среду, 29 июля, Копенгаген принимал на своем поле Полесье в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций.
Житомирская команда потерпела поражение со счетом 1:2 после результативной ничьей 3:3 в первом поединке и завершила выступления в еврокубках в этом сезоне.
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Копенгаген повел в ответном матче в середине первого тайма, когда на 27-й минуте Мохамед Эльюнусси реализовал пенальти, назначенный за фол Гиорги Майсурадзе в своей штрафной.
Уже в дебюте второй половины встречи хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Дзюнносуке Сузуки. Однако житомирской команде это не помогло, тогда как Роберт на 61-й минуте результативно завершил контратаку датчан и удвоил преимущество.
Полесье же только на последней минуте компенсированного к матчу времени смогло сократить разрыв в счете благодаря голу Николая Гайдучика.
Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Полесье в квалификации Лиги конференций:
Копенгаген - Полесье 2:1
Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 - Гайдучик, 90+3
Копенгаген: Котарски - Крал, Беймо, Сузуки, Лопес - Хлем (Гарананга, 53), Делейни (Мелинг, 77) - Эльюнусси, Мадсен, Роберт (Ларссон, 88) - Корнелиус.
Полесье: Бущан - Майсурадзе (Велетень, 74), Чоботенко, Крушинский, Михайличенко - Андриевский (Эмерллаху, 57), Бабенко (Филиппов, 69), Федор (Гайдучик, 69) - Андраде, Краснопир, Назаренко (Брагару, 57).
Предупреждения: Делейни - Назаренко.
Удаление: Сузуки, 46 (прямая красная).
Источник: MEGOGO
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