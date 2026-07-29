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Цыганков пропустит очередной спарринг Жироны - клуб сообщил о заболевании украинца

Украинский вингер снова не сыграет на фоне слухов о возможном бойкоте матчей.
Сегодня, 19:42       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В среду, 29 июля, Жирона проведет свой очередной спарринг в межсезонье, встретившись с Кастельоном.

Перед матчем был объявлен стартовый состав каталонской команды, в который попал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Еще два украинских нападающих Владислав Ванат и Александр Пищур начнут игру на скамейке запасных.

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В то же время вне заявки на этот матч оказался Виктор Цыганков. Пресс-служба Жироны сообщила, что украинский вингер пропустит поединок из-за вирусного заболевания.

Отметим, что Цыганков еще не сыграл ни в одном спарринге "бело-красных" этим летом. Ранее появилась информация, что украинец желает покинуть клуб, вылетевший из высшего дивизиона, и может бойкотировать матчи команды, если его не отпустят.

Ранее сообщалось, что Цыганков ведет переговоры о возвращении в Ла Лигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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