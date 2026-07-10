Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе

У украинского нападающего есть вариант продолжения карьеры в Нидерландах.

Аякс рассматривает возможность подписания украинского нападающего Жироны Владислава Ваната.

Как сообщает Voetbal Primeur, в приглашении 24-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер амстердамцев Мичел Санчес, ранее работавший с игроком в каталонском клубе.

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Испанский специалист считает украинца приоритетным вариантом для усиления атакующей линии нидерландской команды и поддерживает идею его подписания.

По информации источника, Аякс уже начал переговоры с каталонцами по поводу возможного перехода украинского форварда.

Напомним, что Ванат из-за травмы пропустил заключительную часть прошлого сезона, который стал для него дебютным в Жироне. В составе "бело-красных" украинский нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя ассистами, а каталонская команда вылетела из высшего дивизиона.

Ранее сообщалось, что другой украинец Виктор Цыганков принял решение по поводу своего будущего в Жироне.

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