"Почти не было шансов": Костюк объяснила свое поражение в полуфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своем поражении в полуфинале Уимблдона.

В борьбе за выход в финал турнира украинка уступила в двух сетах чешской сопернице Линде Носковой.

Читай также: Костюк остановилась в полуфинале Уимблдона

"Только позитив. Как я уже говорила после третьего круга, для меня большая честь быть здесь. После этого матча ничего не изменилось. Я довольна своим выступлением. Если бы кто-то две недели назад сказал мне, что я дойду до полуфинала, я бы согласилась без колебаний, поэтому все хорошо.

Думаю, у меня действительно был матч, в котором я играла. Не думаю, что в Париже это вообще можно было так назвать. Надо отдать должное Линде, ведь она играла невероятно. Ее подача была просто безумной. Мне сказали, что по всем показателям качества подачи она получила оценку 9,5 из 10. Лучше уже почти не бывает. Я знаю, что хорошо играю на приеме, но мало что могла сделать. У меня почти не было шансов.

Такое случается. Просто жаль, что это произошло именно в полуфинале, но я ничего не могла изменить. Я знаю, что сделала все, что могла. Теперь двигаюсь дальше и уже с нетерпением жду американскую серию турниров", - приводит слова Костюк BTU.

Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей Марты Костюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!