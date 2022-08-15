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Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет календарь поединков донецкого Шахтера.
Сегодня, 14:40
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
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В рамках подготовки к новому сезону донецкий Шахтер проведет несколько товарищеских матчей.

Тренировочный сбор "горняки" проводят в Словении.

Расписание и результаты матчей:

Фортуна - Шахтер - 3:3
Аякс - Шахтер 3:1
Утрехт - Шахтер 2:2
Рома - Шахтер 5:0
Шахтер - Аль Адала 1:0
Домжале - Шахтер 0:3
Шахтер - Аль-Фатех 5:0

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