Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет календарь поединков донецкого Шахтера.
Донецкий Шахтер начнет сезон в статусе чемпиона Украины и будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию календарь и результаты матчей "горняков" в сезоне-2026/27.
Расписание и результаты матчей
Сезон-2026/27
Август
- 03.08 Шахтер - Кудривка 5:1 (УПЛ, 1-й тур)
Голы: Алиссон, 32, Элиас, 55, 72, 90+2, Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42
- 09.08 Эпицентр - Шахтер 0:2 (УПЛ, 2-й тур)
Голы: Очеретько, 49, Назарина, 77
- 16.08, 15:30 Харьков - Шахтер (УПЛ, 3-й тур)
- 29.08, 18:00 Шахтер - Полесье (УПЛ, 4-й тур)
Июль
- 19.07 Шахтер - Рудеш 5:0 (товарищеский матч)
Голы: Назарина, 18, Бруниньо, 58, 79, Невертон, 64, Педриньо, 73
- 21.07 Шахтер - Славен Белупо 2:2 (товарищеский матч)
Голы: Алиссон, 56, Караваев, 88 - Марко Петрович, 63, 69
- 23.07 Шахтер - Горица 2:0 (товарищеский матч)
Голы: Педриньо, 40, Алиссон, 52
- 25.07 Шахтер - Аль-Ула 0:0 (товарищеский матч)
- 26.07 Бурсаспор - Шахтер 0:0 (товарищеский матч)
Сезон-2025/26
Май
- 03.05 Динамо - Шахтер 1:2 (УПЛ, 26-й тур)
Голы: Пономаренко, 13 - Лукас, 50, Траоре, 68
- 07.05 Кристал Пэлас - Шахтер 1:2 (Лига конференций, 1/2 финала)
Голы: Педриньо Азеведо, 25 (аг), Сарр, 52 - Эгиналду, 34
- 10.05 Полтава - Шахтер 0:4 (УПЛ, 27-й тур)
Голы: Крыськив, 45+3, Изаки, 56, 61, Траоре, 67
- 13.05 Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ, 28-й тур)
Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 - Чех, 44
- 17.05 Кривбасс - Шахтер 2:3 (УПЛ, 29-й тур)
Голы: Мендоза, 58, Шевченко, 87 - Траоре, 41, Проспер, 45, 68
- 21.05, 15:30 Шахтер - Колос (УПЛ, 30-й тур)
Апрель
- 05.04 Шахтер - Рух 3:0 (УПЛ, 22-й тур)
Голы: Эгиналду, 34, 62, Мейреллиш, 89
- 09.04 Шахтер - АЗ 3:0 (Лига конференций, 1/4 финала)
Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83
- 13.04 ЛНЗ - Шахтер 2:2 (УПЛ, 23-й тур)
Голы: Бондар, 28 (аг), Ассинор, 45+4 - Рябов, 11 (аг), Эгиналду, 34
- 16.04 АЗ - Шахтер 2:2 (Лига конференций, 1/4 финала)
Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 - Алиссон, 58, Мейреллиш, 83
- 20.04 Шахтер - Полесье 1:0 (УПЛ, 24-й тур)
Гол: Бондар, 56
- 23.04 Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ, 21-й тур)
Голы: Малыш, 51 - Проспер, 2, Бондаренко, 82 (пен.)
- 26.04 Кудривка - Шахтер 1:3 (УПЛ, 25-й тур)
Голы: Козак, 54 - Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57
- 30.04 22:00 Шахтер - Кристал Пэлас 1:3 (Лига конференций, 1/2 финала)
Голы: Очеретько, 48 - Сарр, 1, Камада, 58, Странд Ларсен, 84
Март
- 06.03 Александрия - Шахтер 0:1 (УПЛ, 19-й тур)
Гол: Траоре, 61
- 12.03 Лех - Шахтер 1:3 (Лига конференций, 1/8 финала)
Голы: Исхак, 70 - Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 86
- 15.03 Шахтер - Металлист 1925 1:0 (УПЛ, 20-й тур)
Гол: Педриньо да Силва, 62 (пен.)
- 19.03 Шахтер - Лех 1:2 (Лига конференций, 1/8 финала)
Голы: Моутинью, 67 (аг) - Исхак, 13, 45+7 (пен.)
Февраль
- 03.02 Шахтер - Зонненхоф Гросашпах 1:2 (товарищеский матч)
Голы: Педриньо, 71 (пенальти) - Кунде, 2, Майер, 89
- 05.02 Шахтер - Рига 2:1 (товарищеский матч)
Голы: Эгиналдо, 54, Конопля, 61 - Режиналдо Рамирес, 39 (пенальти)
- 07.02 Шахтер - Динамо Тбилиси 7:2 (товарищеский матч)
Голы: Кауан Элиас, 18, Мепаришвили, 23 (аг), Бондаренко, 45 (пен.), Назарина, 48, 87, Лукас Феррейра, 58, Обах, 64 - Харебашвили, 2, Осеи, 41
- 10.02 Шахтер - ЛНЗ 0:1 (товарищеский матч)
Гол: Горин, 53
- 13.02 Шахтер - Дила 3:2 (товарищеский матч)
- 13.02 Шахтер - Рустави 3:0 (товарищеский матч)
Голы: Элиас, 45, 89, Назарина, 66
- 22.02 Шахтер - Карпаты 3:0 (УПЛ, 17-й тур)
Голы: Траоре, 67, 71, 82
- 27.02 Шахтер - Верес 1:0 (УПЛ, 18-й тур)
Гол: Бондар, 81
Декабрь
- 01.12 Шахтер - Кривбасс 2:2 (УПЛ, 14-й тур)
Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд, 40
- 06.12 Колос - Шахтер 0:0 (УПЛ, 15-й тур)
- 11.12 Хамрун - Шахтер 0:2 (Лига конференций, 5-й тур)
Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64
- 14.12 Шахтер - Эпицентр 5:0 (УПЛ, 16-й тур)
Голы: Педриньо (пенальти), 9, Невертон, 20, Элиас, 56, Мейреллиш, 87, 89
- 18.12, 22:00 Шахтер - Риека (Лига конференций, 6-й тур)
Ноябрь
- 02.11 Шахтер - Динамо 3:1 (УПЛ, 11-й тур)
Голы: Эгиналдо, 3, Невертон, 54, Кабаев (автогол), 90+4 - Буяльский, 56
- 06.11 Шахтер - Брейдаблик 2:0 (Лига конференций, 3-й тур)
Голы: Бондаренко, 28, Элиас, 65
- 09.11 Шахтер - Полтава 7:1 (УПЛ, 12-й тур)
- 22.11 Оболонь - Шахтер 0:6 (УПЛ, 13-й тур
Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналдо, 69, Изаки, 80, Элиас, 82
- 27.11 Шемрок Роверс - Шахтер 1:2 (Лига конференций, 4-й тур)
Голы: Мелли, 87 – Элиас, 23, Назарина, 77
Октябрь
- 02.10 Абердин - Шахтер 2:3 (Лига конференций, 1-й тур)
Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 - Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педриньо, 60
- 05.10 Шахтер - ЛНЗ (УПЛ, 8-й тур) 1:4
Голы: Назарина, 85 - Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89
- 18.10 Полесье - Шахтер (УПЛ, 9-й тур) 0:0
- 23.10 Шахтер - Легия 1:2 (Лига конференций, 2-й тур)
Голы: Мейреллиш, 61 - Августыняк, 16, 90+4
- 26.10 Шахтер - Кудровка 4:0 (УПЛ, 10-й тур)
Голы: Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 86
- 29.10 Динамо - Шахтер 2:1 (Кубок Украины, 1/8 финала)
Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 - Мейреллиш, 49
Сентябрь
- 13.09 Металлист 1925 - Шахтер (УПЛ, 5-й тур) 1:1
Голы: Калюжный, 86 - Бондаренко, 22 (пенальти)
- 17.09 Полесье Ставки - Шахтер 0:1 (Кубок Украины, 1/16 финала)
Гол: Мейреллиш, 45
- 22.09 Шахтер - Заря (УПЛ, 6-й тур) 1:0
Гол: Изаки, 87
- 28.09 Рух - Шахтер (УПЛ, 7-й тур) 0:4
Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо, 31, 49, Изаки, 90
Август
- 03.08 Эпицентр - Шахтер (УПЛ, 1-й тур) 0:1
Гол: Элиас, 79
- 07.08 Панатинаикос - Шахтер (Лига Европы, 3-й квалификационный раунд) 0:0
- 10.08 Карпаты - Шахтер (УПЛ, 2-й тур) 3:3
- 14.08 Шахтер - Панатинаикос 0:0 (пен. 3:4) (Лига Европы, 3-й квалификационный раунд)
- 17.08 Верес - Шахтер (УПЛ, 3-й тур) 0:2
Голы: Конопля, 45+2, Тобиас, 62
- 21.08 Шахтер - Серветт (Лига конференций, плей-офф раунд квалификации) 1:1
Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8
- 28.08 Серветт - Шахтер (Лига конференций, плей-офф раунд квалификации) 1:2
- 31.08 Шахтер - Александрия (УПЛ, 4-й тур) 2:0
Голы: Бондаренко, 25, Педриньо да Силва, 37
Июль
- 04.07 Шахтер - Горица (товарищеский матч) 1:0
- 06.07 Шахтер - Словацко (товарищеский матч) 1:1
Голы: Невертон, 71 - Гавлик, 26
- 10.07 Шахтер - Ильвес (Лига Европы, 1-й квалификационный раунд) 6:0
Голы: Алиссон, 25, 48, Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 88, Невертон, 89
- 11.07 Шахтер - Бринье (товарищеский матч) 5:0
Голы: Эгиналдо, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвили, 80 (пенальти)
- 17.07 Ильвес - Шахтер (Лига Европы, 1-й квалификационный раунд) 0:0
- 18.07 Шахтер - Триглав (товарищеский матч) 0:1
Гол: Крегар, 16
- 24.07 Бешикташ - Шахтер 2:4 (Лига Европы, 2-й квалификационный раунд)
Голы: Абрахам, 40 (пен.), Мариу, 87 - Алиссон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+5
- 31.07 Шахтер - Бешикташ (Лига Европы, 2-й квалификационный раунд) 2:0
Май
- 03.05 Черноморец - Шахтер 0:3 (УПЛ, 27-й тур)
Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
- 09.05 Заря - Шахтер 0:0 (УПЛ, 28-й тур)
- 14.05 Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 по пенальти) (Кубок Украины, финал)
Голы: Элиас, 64 - Ярмоленко, 44
- 18.05 Ингулец - Шахтер 1:4 (УПЛ, 29-й тур)
Голы: Волохатый, 17 - Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 70
- Рух - Шахтер 1:1 (УПЛ, 30-й тур)
Голы: Фаал, 57 - Эгиналду, 46
Апрель
- 02.04 Александрия - Шахтер 0:1 д.в. (Кубок Украины, 1/4 финала)
Гол: Кевин, 109
- 06.04 Шахтер - Верес (УПЛ, 23-й тур) 3:0
Голы: Кевин, 59, Судаков, 87, Траоре, 90
- 11.04 ЛНЗ - Шахтер 1:4 (УПЛ, 24-й тур)
Голы: Салиху, 86 - Марлон, 7, 20, Дайко, 10 (аг), Траоре, 90+1
- 16.04 Кривбасс - Шахтер 1:2 (УПЛ, 5-й тур)
Голы: Твердохлиб, 85 - Степаненко, 40, Кевин, 62
- 19.04 Шахтер - Колос 2:4 (УПЛ, 25-й тур)
Голы: Марлон, 44, Кевин (пенальти), 90+5 - Ррапай, 26, Цуриков, 38, Велетень, 85, Боливар, 90+7
- 23.04 Полесье - Шахтер 0:1 д.в. (Кубок Украины, 1/2 финала)
Гол: Алиссон, 113
- 27.04 Шахтер - Динамо 2:2 (УПЛ, 26-й тур)
Голы: Кевин, 6 (пен.), Эгиналду, 20 - Ванат, 56, Кабаев, 90+3
Март:
- 01.03 Шахтер - Александрия 3:0 (УПЛ, 19-й тур)
Голы: Судаков, 77, 90+4, Эгиналду, 90
- 06.03 Шахтер - Кривбасс 1:1 (УПЛ, 20-й тур)
Голы: Бондаренко, 66 - Мендоза, 57
- 11.03 Карпаты - Шахтер 0:0 (УПЛ, 21-й тур)
- 29.03 Оболонь - Шахтер 0:2 (УПЛ, 22-й тур)
Голы: Эгиналдо, 22, Глущенко, 89
Февраль:
- 24.02 Шахтер - Левый Берег 1:0 (УПЛ, 18-й тур)
Гол: Швед, 61
- 16.02 Шахтер - Дила 2:0 (товарищеский матч)
Голы: Педро Энрике, 58, Траоре, 64
- 13.02 Шахтер - РФШ 3:1(товарищеский матч)
Голы: Швед, 3, Кауан Элиас, 20, Траоре, 65 - Деркач, 90
- 09.02 Шахтер - Зимбру 3:0 (товарищеский матч)
Голы: Кевин, 23, Бондаренко, 60 (пен.), Швед, 86
Январь:
- 29.01 Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1 (Лига чемпионов, 8-й тур)
Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 - Марлон, 50
- 22.01 Шахтер - Брест 2:0 (Лига чемпионов, 7-й тур)
Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (пен.)
- 15.01, Шахтер - Лудогорец 4:0
Голы: Марлон, 17, Кевин, 27, Эгиналдо, 64, Педриньо, 88
- 15.01 Шахтер - ЦСКА София 1:0
Гол: Цуканов, 75
- 09.01 Шахтер - Динамо Загреб 2:2
Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 - Стойкович, 14, Ходжа, 95
Декабрь:
- 15.12 Полесье - Шахтер 1:0 (УПЛ, 17-й тур)
- 10.12 Шахтер - Бавария 1:5 (Лига чемпионов, 6-й тур)
- 05.12 Шахтер - Ворскла 3:1 (УПЛ, 16-й тур)
Голы: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 - Нестеренко, 77
- 01.12 Шахтер - Рух 1:1 (УПЛ, 15-й тур)
Голы: Матвиенко, 23 - Дидык, 90+3
Ноябрь:
- 27.11 ПСВ - Шахтер 3:2 (Лига чемпионов, 5-й тур)
Голы: Тильман, 88, 90+1, Пепи, 90+5 - Сикан, 8, Зубков, 37
- 23.11 Шахтер - Ингулец 6:0 (УПЛ, 14-й тур)
Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 50, Эгиналду, 70, 85, Зубков, 79
- 10.11 Шахтер - Заря 3:1 (УПЛ, 13-й тур)
Голы: Бондаренко (пен.), 51 Кевин, 54, Джордан (аг), 90+3 - Яцык, 31
- 06.11 Шахтер - Янг Бойз 2:1 (Лига чемпионов, 4-й тур)
Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 - Имери, 27
- 02.11 Шахтер - Черноморец 2:1 (УПЛ, 12-й тур)
Голы: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 - Габелок, 20
Октябрь:
- 30.10 Шахтер - Заря 1:0 (Кубок Украины, 1/8 финала)
Гол: Траоре, 21
- 27.10 Динамо - Шахтер 1:1 (УПЛ, 11-й тур)
Голы: Караваев, 87 - Бондар, 48
- 22.10 Арсенал - Шахтер 1:0 (Лига чемпионов, 3-й тур)
Гол: Ризнык, 22 (аг)
- 18.10 Колос - Шахтер 0:1 (УПЛ, 10-й тур)
Гол: Красничи (аг), 59
- 06.10 Шахтер - ЛНЗ 5:1 (УПЛ, 9-й тур)
Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 - Ноникашвили, 65 (пен.)
- 02.10 Шахтер - Аталанта 0:3 (Лига чемпионов, 2-й тур)
Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48
Сентябрь:
- 27.09 Верес - Шахтер 1:1 (УПЛ, 8-й тур)
Голы: Клец, 81 - Судаков, 64 (пен.)
- 23.09 Шахтер - Оболонь 4:0 (УПЛ, 7-й тур) 4:0
Голы: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90
- 18.09 Болонья - Шахтер 0:0 (Лига чемпионов, 1-й тур)
- 14.09 Шахтер - Карпаты 5:2 (УПЛ, 6-й тур)
Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сикан, 43 - Подлепенец, 25, Чачуа, 83.
Август:
- 24.08 Александрия - Шахтер 4:3 (УПЛ, 4-й тур)
Голы: Филиппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжный, 42 - Шабанов, 16 (аг), Крыськив, 25, Педриньо, 90+5.
- 18.08 Левый Берег - Шахтер 0:1 (УПЛ, 3-й тур)
Гол: Сикан, 63.
- 12.08 Шахтер - ФСК Мариуполь 3:0 (товарищеский матч)
Голы: Педриньо, 3, Франьич, 14, Траоре, 87.
- 11.08 Шахтер - Полесье 0:1 (УПЛ, 2-й тур)
Гол: Чоботенко, 35.
- 04.08 Ворскла - Шахтер 0:5 (УПЛ, 1-й тур)
Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67, Сикан, 88.
Июль:
- 27.07 Динамо Загреб - Шахтер 2:2 (товарищеский матч)
Голы: Петкович, 66 (пен.), 83 (пен.) - Бондаренко, 54, Кевин, 59.
- 26.07 Динамо Загреб - Шахтер 1:0 (товарищеский матч)
Гол: Бакович, 67.
- 20.07 Ипсвич - Шахтер 1:0 (товарищеский матч)
Гол: Морси, 29.
- 17.07 Бешикташ - Шахтер 0:1 (товарищеский матч)
Гол: Эгиналду, 66.
- 14.07 Шахтер - Ризерспор 5:0 (товарищеский матч)
Голы: Назарина, 11, Винисиус, 17, Кевин, 48, Матвиенко, 76, Глущенко, 84 пенальти
- 11.07 Шахтер - Бачка-Топола 0:1 (товарищеский матч)
Гол: Вулич, 4
- 06.07 Шахтер - Хайдук 1:1 (товарищеский матч)
Голы: Траоре, 28 - Сахити, 13
Июнь:
- 29.06 Шахтер - Сараево 4:1 (товарищеский матч)
Голы: Сикан, 12, Криськив, 32, Траоре, 67 (пен.), Эгиналду, 84 - Ренан Оливейра, 51