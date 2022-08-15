Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет календарь поединков донецкого Шахтера.
Сегодня, 14:40
В рамках подготовки к новому сезону донецкий Шахтер проведет несколько товарищеских матчей.
Тренировочный сбор "горняки" проводят в Словении.
Расписание и результаты матчей:
Фортуна - Шахтер - 3:3
Аякс - Шахтер 3:1
Утрехт - Шахтер 2:2
Рома - Шахтер 5:0
Шахтер - Аль Адала 1:0
Домжале - Шахтер 0:3
Шахтер - Аль-Фатех 5:0
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