Шахтер - Оболонь 3:1: обзор матча и результат игры 13.05.2026

Воздушная тревога трижды мешала проведению поединка, а "горняки" одолели "пивоваров".
Сегодня, 22:29       Автор: Игорь Мищук
Шахтер обыграл Оболонь / ФК Шахтер Донецк

В среду, 13 мая, Шахтер встречался с Оболонью в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

"Горняки" уже в статусе чемпионов в поединке, начало которого откладывалось и который дважды прерывался из-за воздушной тревоги, справились с соперником, одержав победу со счетом 3:1.

Еще до первого вынужденного перерыва Шахтер успел оформить себе комфортное преимущество в два мяча. На девятой минуте Лука Мейреллиш вывел хозяев поля вперед, получив мяч справа в штрафной и пробив в дальний нижний угол ворот. А спустя пять минут преимущество роскошным дальним ударом из-за пределов штрафной удвоил Алаа Грам, забив свой дебютный гол в составе "горняков".

Когда игра окончательно возобновилась после двух остановок, Оболонь сумела до конца первого тайма отквитать один мяч. После подачи со штрафного, попытки защитников вынести мяч и передачи от Дмитрия Семенова успешно низом пробил Максим Чех.

Все же под занавес встречи преимущество Шахтера в два мяча восстановил Марьян Швед, который на 90-й минуте вбежал справа в штрафную и с острого угла отправил мяч в сетку.

Шахтер с 69 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Оболонь идет на 12-й позиции, имея в своем активе 28 баллов.

Статистика матча Шахтер - Оболонь 28-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Оболонь 3:1

Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 - Чех, 44

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 3
Фолы: 9 - 12

Шахтер: Баглай - Грам, Назарина, Матвиенко, Азарови - Педриньо да Силва (Швед, 80), Очеретько, Марлон Гомес (Изаки, 69) - Проспер (Элиас, 69), Мейреллиш (Цуканов, 80), Невертон.

Оболонь: Марченко - Мединский (Бычек, 80), Жовтенко, Мороз, Семенов, Полегенько - Суханов, Волохатый (Черненко, 90+1), Чех, Третьяков (Лящук, 80) - Лях (Теслюк, 63).

Предупреждения: Невертон, Азарови - Чех, Лях.

