Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападающим

Неаполитанцы ожидают летом предложений по Ромелу Лукаку.
Вчера, 21:10       Автор: Игорь Мищук
Ромелу Лукаку / Getty Images

Наполи и нападающий Ромелу Лукаку договорились о будущем прекращении сотрудничества.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний футболист больше не сыграет за неаполитанскую команду. Было принято решение, что игрок отправится в Бельгию и на родине завершит процесс реабилитации после травмы.

В итальянском клубе надеются, что летом поступят выгодные предложения от клубов из Турции или Саудовской Аравии по поводу бельгийца, контракт которого рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, что в марте Лукаку во время международного перерыва покинул расположение сборной Бельгии, чтобы сосредоточиться на восстановлении физической формы. Однако вместо возвращения в Италию игрок принял решение остаться в Бельгии и работать индивидуально под руководством личного тренера, что не было согласовано с клубом.

Наполи требовал от нападающего вернуться к 31 марта, но, когда игрок это проигнорировал, в клубе объявили, что к нему будут применены дисциплинарные санкции и будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества. В расположение клуба форвард вернулся только под конец апреля.

Значительную часть нынешнего сезона Лукаку пропустил из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время нападающий успел принять участие лишь в семи матчах Наполи, отличившись одним голом.

