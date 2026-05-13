"Это не на сто процентов": Усик может пересмотреть планы по поводу завершения карьеры

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал новое заявление по поводу возможных сроков завершения карьеры.

Ранее украинский боксер утверждал, что проведет еще три боя, после чего прекратит выступления, однако ныне отметил, что это пока не окончательное решение, и не исключает, что может пересмотреть свои планы.

"Я сказал, что у меня есть три боя. Рико Верховен, потом еще два и финиш. Это не на сто процентов.

Когда я скажу, что это на сто процентов, то уже не вернусь. Нет, я потом не буду говорить: "Послушайте, я возвращаюсь". Но три боя и финиш", - сказал Усик в комментарии DAZN Boxing.

Свой ближайший поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Напомним, ранее Усик ответил на призыв Тайсона Фьюри устроить третий бой.

