"Я вернусь за пирогом из кролика": Фьюри бросил вызов Усику на третий бой

Британский экс-чемпион хочет снова встретиться с украинцем после поединка с Джошуа.
Сегодня, 10:28       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил готовность третий раз встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком после своего боя против Энтони Джошуа.

Британский боксер обратился к главе генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейху с предложением устроить поединок против украинца.

"Турки, я на пробежке, бегаю по дороге, как Рокки Бальбоа. После того как я побью Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с "Кроликом". Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке. Обещаю тебе, "Кролик", ты получишь свое.

"Жадное пузо" идет на пир, где будет пирог из кролика. Вставай! Сначала я начну с этого пробитого бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в нокаут. А потом я вернусь за пирогом из кролика. О да, "Жадное пузо" готов покушать еще немного пирога с крольчатиной.

Есть только я, больше никого нет. Я курица, несущая золотые яйца. Погнали! Хотите большие гонорары? Это не к Агиту Кабайелу. Это не к Энтони Джошуа. Это не к Даниэлю Дюбуа. Это к "Цыганскому королю". Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давай пошумим, детка", - сказал Фьюри.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, что с Джошуа подписан контракт только на один бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
