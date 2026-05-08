Директор команды Усика назвал условие для боя с Уордли

Представитель украинского боксера оценил вероятность поединка с британцем.
Сегодня, 13:29       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможности боя против обладателя титула WBO Фабио Уордли.

Представитель украинского боксера отметил, что они не исключают вероятности подобного поединка, если британец докажет свою состоятельность на наивысшем уровне, а бой будет за звание абсолютного чемпиона.

"Если Фабио Уордли покажет себя на высочайшем уровне, он определенно может стать частью этого разговора. Стать трехкратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе - это было бы что-то историческое, и Александр всегда мотивирован на самые большие вызовы.

В то же время мы не строим свои планы вокруг одного имени или исхода боя. В дивизионе есть несколько сильных претендентов, и мы нацелены на самые большие и значимые среди доступных боев.

Если это Фабио Уордли, то бой может пройти за звание абсолютного чемпиона. Если Агит Кабайел, то это, скорее всего, будет обязательная защита. Но мы не забегаем слишком далеко вперед. Сейчас нас ждет бой с Рико Верховеном, все наше внимание на нем", - приводит слова Лапина Sky Sports.

Напомним, что Уордли 9 мая в Манчестере проведет защиту пояса WBO против Даниэля Дюбуа, а Усик 23 мая в египетской Гизе встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

