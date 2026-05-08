Плей-офф НБА: Оклахома переиграла Лейкерс, Детройт одолел Кливленд

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 8 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Оклахома одержала победу над Лейкерс, а Детройт обыграл Кливленд, удвоив преимущество в своих сериях.

Результаты матчей плей-офф НБА за 7 мая

Оклахома-Сити – Лейкерс 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22), Холмгрен (22 + 9 подборов), Митчелл (20 + 6 передач), Хартенштайн (10 + 9 подборов), Дорт (3) – старт; Маккейн (18), Уоллес (12), Джейлин Уильямс (7), Карузо (5), Джо (4), Топич (2), Уиггинс (0), К. Уильямс (0).

Лейкерс: Ривз (31 + 6 передач + 5 потерь), Джеймс (23 + 6 передач), Хатимура (16), Смарт (14), Эйтон (3 + 10 подборов) – старт; Кеннард (10), Хэйс (6), Кнехт (2), Смит (2), Тьеро (0), Джеймс-младший (0), Ларэвиа (0).

Счет в серии: 2-0

Детройт – Кливленд 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22)

Детройт: Каннингем (25 + 10 передач + 5 потерь), Харрис (21 + 7 подборов), Д. Робинсон (17), Томпсон (10 + 7 подборов), Дюрен (8 + 10 подборов) – старт; Дженкинс (14), Леверт (8), Стюарт (2), Холланд (2), Грин (0).

Кливленд: Митчелл (31), Аллен (22 + 7 подборов), Харден (10), Э. Мобли (9), Уэйд (8) – старт; Тайсон (7), Шредер (4), Эллис (3), Струс (3).

Счет в серии: 2-0

