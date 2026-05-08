Плей-офф НХЛ: Каролина одержала третью победу над Филадельфией

В ночь на пятницу, 8 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч второго раунда Кубка Стэнли.

Каролина одержала третью победу над Филадельфией, обыграв на этот раз соперника со счетом 4:1, и ведет в серии 3-0.

Результат матча плей-офф НХЛ за 7 мая

Филадельфия – Каролина – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 17 Дж.Стаал (Гостисбеер, Свечников), 1:1 – 22 Зеграс (Мартон, Андре), 1:2 – 36 Чэтфилд (Мартинук, Дж.Стаал), 1:3 – 43 Свечников (Гостисбеер, Ахо), 1:4 – 47 Элерс (Миллер, Мартинук)

Счет в серии: 0-3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!