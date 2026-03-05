НХЛ: Вегас в овертайме одолел Детройт, Каролина обыграла Ванкувер
В ночь на четверг, 5 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 4 марта
Детройт – Вегас – 3:4 (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Смит (Дорофеев, Марнер), 1:1 – 5 Финни (Эдвинссон, Зайдер), 2:1 – 15 Эдвинссон (Дебринкет, Копп), 3:1 – 16 Дебринкет (Сандин Пелликка, Рэймонд), 3:2 – 51 Барбашев (Хэнифин, Андерссон), 3:3 – 56 Марнер (Теодор, Гертл), 3:4 – 62 Гертл (Андерссон, Марнер)
Нью-Джерси – Торонто – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Маччелли (Бенуа, Джошуа), 1:1 – 7 Майер (Мерсер, Хишир), 1:2 – 23 В. Нюландер (Мэттьюс, Коуэн), 2:2 – 26 Грицюк (Хишир, Братт), 2:3 – 53 Найз (Стечер, Таварес), 3:3 – 57 Браун (Люк Хьюз, Грицюк)
Анахайм – Айлендерс – 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Ли (Друэн, Деанджело), 1:1 – 12 Готье (Крайдер, Сеннеке), 2:1 – 16 Готье (Крайдер, Карлссон), 3:1 – 18 Сеннеке (Мур, Мактавиш), 4:1 – 42 Пелинг (Строум), 5:1 – 55 Ватрано (Труба)
Ванкувер – Каролина – 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Свечников (Гостисбеер, Джарвис), 1:1 – 16 Росси (Дебраск, Петтерссон), 2:1 – 17 Гронек (Карлссон, О'Коннор), 2:2 – 22 Уокер (Блэйк, Холл), 2:3 – 24 Элерс (Чэтфилд, Дж.Стаал), 2:4 – 31 Ахо (Миллер, Джарвис), 2:5 – 32 Элерс (Уокер), 3:5 – 39 Босер (Гронек, Росси), 4:5 – 46 Хегландер (Гронек, Петтерссон), 4:6 – 59 Элерс (Свечников, Ахо)
Сиэтл – Сент-Луис – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Шварц (Данн, Ларссон), 1:1 – 6 Майллу (Томас, Шенн), 1:2 – 27 Холлоуэй (Шенн, Фаулер), 1:3 – 41 Томас (Броберг, Шенн), 2:3 – 53 Данн (Макканн, Эберле)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!