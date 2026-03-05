iSport.ua
НБА: Бостон разгромно уступил Шарлотт, Филадельфия победила Юту без Михайлюка

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:33       Автор: Игорь Мищук
Шарлотт обыграл Бостон / Getty Images
В ночь на четверг, 5 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 4 марта

Нью-Йорк – Оклахома-Сити 100:103 (23:25, 17:25, 40:27, 20:26)

Нью-Йорк: Таунс (17 + 17 подборов), Брансон (16 + 15 передач), Ануноби (16), Бриджес (15), Харт (10 + 12 подборов) – старт; Шэмет (14), Диавара (9), Альварадо (3), Хукпорти (0), Сохан (0).

Оклахома-Сити: Холмгрен (28 + 8 подборов), Гилджес-Александер (26 + 8 передач), Дорт (16), Уоллес (4), Хартенштайн (0) – старт; Джейлин Уильямс (8), Уиггинс (6), Маккейн (5), Джо (4), Карузо (3), К. Уильямс (3).

Бостон – Шарлотт 89:118 (23:35, 20:29, 25:27, 21:27)

Бостон: Уайт (29), Браун (20 + 11 подборов + 7 передач), Шайерман (9), Хаузер (3 + 7 подборов), Кета (2) – старт; Гарза (9), Гонсалес (8), Вучевич (7), Уолш (2), Притчард (0), Харпер (0).

Шарлотт: Книппел (20), Миллер (18), Болл (18 + 7 подборов), Бриджес (9), Диабате (9 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Уайт (17 + 6 передач), Грин (6), Коннотон (6), Колкбреннер (6), Джеймс (6), Ривс (3), Тиллман (0), Мэнн (0).

Филадельфия – Юта 106:102 (29:22, 24:26, 29:35, 24:19)

Филадельфия: Макси (25 + 6 передач), Граймс (16), Бона (12), Барлоу (7), Уотфорд (7 + 7 подборов) – старт; Уокер (22 + 10 подборов), Мартин (8), Эдвардс (5), Драммонд (2), Лаури (2), Пэйн (0).

Юта: Джордж (30), Бэйли (12), Уильямс (9), Филиповски (6 + 11 подборов), Харклесс (3) – старт; Коллиер (18), Хинсон (11), Сенсабо (7), Бамба (4 + 8 подборов), Тшибве (2), Кончар (0).

Мемфис – Портленд 114:122 (28:32, 31:27, 30:34, 25:29)

Мемфис: Уэллс (24), Джексон (20 + 5 потерь), Проспер (17 + 9 подборов), Смолл (11 + 7 подборов), Рупер (5) – старт; Мэйшэк (13), Спенсер (12 + 7 подборов + 7 передач), Клэйтон (12 + 8 передач).

Портленд: Холидэй (35 + 11 передач), Грант (30 + 9 подборов), Камара (9 + 7 подборов), Хендерсон (8), Клинган (7 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Р. Уильямс (20 + 11 подборов), Уэсли (6), Сиссоко (4), Крейчи (3), Тайбулл (0).

Милуоки – Атланта 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33)

Милуоки: Я. Адетокумбо (24), Дженг (14), Роллинз (13 + 8 подборов + 12 передач), Тернер (8), Грин (7) – старт; Кузма (16), Портис (13), Томас (11), Симс (4 + 11 подборов), Нэнс (3), Джексон (0), Трент (0), Т. Адетокумбо (0).

Атланта: Александер-Уокер (23), Оконгву (21 + 8 подборов), Джонсон (20 + 9 передач), Макколлум (18 + 8 передач), Дэниэлс (14 + 10 подборов) – старт; Рисаше (12), Лэндейл (8), Гуйе (8), Кисперт (7 + 7 передач), Винсент (0), Хьюстан (0), Уоллес (0), Колоко (0).

Клипперс – Индиана 130:107 (42:25, 21:26, 39:26, 28:30)

Клипперс: Ленард (29 + 8 подборов), Б. Лопес (17), Д. Джонс (12), Данн (6), Сэндерс (6) – старт; Матурин (23 + 8 подборов), Гарлэнд (12 + 8 передач), Джексон (10), Нидерхойзер (6), Миллер (4), Омьер (2), Вашингтон (2), Кристи (1), Батюм (0).

Индиана: Сиакам (29), Хафф (18), Уокер (17), Нембхард (5), Несмит (2) – старт; Джексон (11), Поттер (10), Макконнелл (6), Браун (5), Шеппард (4), Топпин (0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Юта Джаз Филадельфия Сиксерз Шарлотт Хорнетс

