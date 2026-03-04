iSport.ua
Лацио и Аталанта не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Италии

Судьба путевки решится в ответном матче.
Вчера, 23:54       Автор: Андрей Безуглый
Лацио - Аталанта / Getty Images
Лацио - Аталанта / Getty Images

В среду, 4 марта, Лацио и Аталанта встретились в первом матче полуфинала Кубка Италии.

Аталанта открыла счет уже на старте матча, но VAR отменил взятие ворот. Тем не менее, гости продолжили давить, но больше не сумели забить.

А сразу после свистка на второй тайм Лацио открыл счет классным ударом Деле-Баширу. Аталанта сразу же ответила голом Пашалича, и после этого команды опять полностью сосредоточились на борьбе.

Все силы клубы держали на финал. На 87-й минуте Диа вывел Лацио вперед, но сразу Муса ответил своим голом. Таким образом путевку в финал команды разыграют в ответном матче.

Лацио - Аталанта 2:2
Голы: Деле-Баширу, 47, Диа 87 - Пашалич, 51 Муса, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио аталанта

