iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лацио закрыл первый трансфер на лето

"Орлы" готовят телегу зимой.
Вчера, 16:22       Автор: Антон Федорцив
Альфонсо Педраса / Getty Images
Альфонсо Педраса / Getty Images

Защитник Альфонсо Педраса покинет испанский Вильярреал. Испанец летом присоединится к римскому Лацио, сообщает Transfermarkt.

Итальянский клуб возьмет левого латераля свободным агентом. С римлянами Педраса подписал 2-летний контракт. В договоре стороны также предусмотрели опцию продления сотрудничества.

В нынешнем сезоне Педраса провел 24 поединка во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 3 ассиста. Ранее он защищал цвета ряда испанских клубов и английского Лидса. В 2023 году защитник дебютировал в сборной Испании.

К слову, туринский Ювентус разгромно проиграл Аталанте из Бергамо в Кубке Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио вильярреал Альфонсо Педраса

Статьи по теме

Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа
Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио
Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа
Лацио подписал представителя легендарной династии Лацио подписал представителя легендарной династии

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK