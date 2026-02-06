Лацио закрыл первый трансфер на лето

Защитник Альфонсо Педраса покинет испанский Вильярреал. Испанец летом присоединится к римскому Лацио, сообщает Transfermarkt.

Итальянский клуб возьмет левого латераля свободным агентом. С римлянами Педраса подписал 2-летний контракт. В договоре стороны также предусмотрели опцию продления сотрудничества.

В нынешнем сезоне Педраса провел 24 поединка во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 3 ассиста. Ранее он защищал цвета ряда испанских клубов и английского Лидса. В 2023 году защитник дебютировал в сборной Испании.

К слову, туринский Ювентус разгромно проиграл Аталанте из Бергамо в Кубке Италии.

