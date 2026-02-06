iSport.ua
Сборная Украины по теннису определилась, где проведет матчи квалификации Билли Джин Кинг

Сыграем против Польши в Польше.
Вчера, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Сборная Украины по теннису определилась с местом проведения квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Напомним, что за право сыграть в финальном турнире нашей команде предстоит сыграть со сборной Польши.

По результатам жеребьевки Украина стала хозяйкой матчей, которые по обоюдному согласию сторон пройдут в Польше 10-11 апреля.

Напомним, что в последний раз наша команда встречалась с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг в 2025 году, где уверенно выиграла со счетом 3:0.

Победитель пары Украина - Польша получит прямую путевку на финальный турнир, который состоится в Китае.

Ранее также украинские теннисистки получили соперниц на Qatar Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


