Роналду пропустит второй матч подряд из-за протеста

Португальца не смогли убедить сыграть.
Вчера, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду не сыграет против Аль-Иттихад Джидда.

Португалец не попал в заявку на фоне своего протеста против управления клубом Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Роналду отказался играть и тренироваться, так как убежден, что Ан-Наср специально удерживают от конкуренции с другими саудовскими грандами.

Как итог, он не попал в заявку на следующий матч. Хотя, как пишет Arriyadiyah, форварда пытались убедить сыграть.

Также протест Роналду поддерживает и главный тренер клуба Жорже Жезуш, который демонстративно пропскает пресс-конференции.

Ранее также сообщалось, что Рома намерена вернуть в клуб свою легенду.

