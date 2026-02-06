Олейникова в напряженной борьбе уступила Радукану

Украинка не сумела еще раз обновить личный рекорд.

В пятницу, 6 февраля, состоялся полуфинал турнира WTA в Клуж-Напоке, в котором сошлись Александра Олейникова и Эмма Радукану.

Первый сет оказался тяжелым для обеих спортсменок, но в итоге британка сумела выиграть его со счетом 7:5.

Во втором сете Олейкникова сумела все же завоевать преимущество, и уверенно выиграла 3:6.

Судьба путевки в финал решалась в третьем сете, где несмотря на все усилия Олейниковой, Радукану сумела реализовать свои шансы и пробиться в финал.

Тем не менее Аллександра Олейникова отлично выступила на турнире в Румынии, обновив ряд личных рекордов.

WTA-250 Клуж-Напока.1/2 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3

