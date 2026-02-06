Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Следите за шоу в Милане на нашем сайте.

В пятницу, 6 февраля, состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Отметим, что первые соревнования по керлингу, хоккею и сноубордингу начались еще 4 и 5 февраля.

Церемония состоится в Милане, на легендарной арене Сан-Сиро. Старт запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что честь нести флаги Украины выпала скелетонисту Владиславу Гераскевичу и шорттрекистке Елизавете Сидьорко. В других городах эту роль исполнят сноубордистка Аннамари Данча и прыгун Евгений Марусяк.

Онлайн трансляция церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026

