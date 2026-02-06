iSport.ua
Воспитанник Барселоны может вернуться в Испанию

Марк Гиу интересен Вильярреалу.
Вчера, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гиу / Getty Images
Марк Гиу / Getty Images

Форвард Челси Марк Гиу может покинуть команду, сообщает Fichajes.

Напомним, что 20-летний воспитанник Барселоны присоединился к лондонцам етом 2024 года. Однако не сумел пробиться в стартовый состав.

С тех пор Гиу провел 27 матчей, записав на свой счет восемь голов. Форвард хочет покинуть Челси ради игровой практики.

И, возможно, такю возможность ему буудет готов предоставить Вильярреал. "Желтая субмарина" видит в Гиу хорошее усиление на лето, но не готов выкупать его в январе.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также планирует уже летние трансферы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Гию

