Гию присоединился к Мбаппе и Холанду в бомбардирском показателе Лиги чемпионов

Нападающий лондонского Челси Марк Гию накануне забил гол в ворота Аякса в рамках Лиги чемпионов.

Этот мяч стал для 19-летнего Гию первым в рамках турнира за Челси, но не первым в карьере. Ранее испанец забивал в ЛЧ также в составе Барселоны.

Таким образом Марк стал лишь четвертым игроком, который сумел забить за два разных клуба в Лиге чемпионов до своего 20-летия. Ранее подобное достижение покорилось Килиану Мбаппе (Монако и ПСЖ), Эрлингу Холланду (Зальцбург и Боруссия Д), а также Джорджу Иленикене, который в позапрошлом году забил Барселоне в составе Антверпена, а прошлой осенью дважды поражал ворота уже соперников Монако.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей Лиги чемпионов.

