Милуоки потерял лидера на значительный период

Бакс придется играть "за того парня".
Вчера, 20:41       Автор: Антон Федорцив
Яннис Адетокунбо / Getty Images
Тяжелый форвард Яннис Адетокунбо не поможет Милуоки в предстоящих поединках. Звездный грек попал в лазарет команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Лидер Бакс получил травму на старте матча против Детройта в регулярке НБА. Клубные врачи диагностировали у Адетокунбо растяжение икроножной мышцы. Сроки восстановления форварда – 2-4 недели.

В графике Милуоки до конца года – 10 поединков. Статистика Адетокунбо в нынешнем сезоне – 28.9 очка, 10.1 подбора, 6.1 передачи и 0.9 перехвата за 29 минут на паркете.

