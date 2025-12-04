Милуоки потерял лидера на значительный период

Бакс придется играть "за того парня".

Тяжелый форвард Яннис Адетокунбо не поможет Милуоки в предстоящих поединках. Звездный грек попал в лазарет команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Лидер Бакс получил травму на старте матча против Детройта в регулярке НБА. Клубные врачи диагностировали у Адетокунбо растяжение икроножной мышцы. Сроки восстановления форварда – 2-4 недели.

В графике Милуоки до конца года – 10 поединков. Статистика Адетокунбо в нынешнем сезоне – 28.9 очка, 10.1 подбора, 6.1 передачи и 0.9 перехвата за 29 минут на паркете.

