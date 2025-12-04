iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона уговорила защитника продлить контракт

"Блаугранас" вовремя засуетились.
Вчера, 21:18       Автор: Антон Федорцив
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Испанская Барселона близка к пролонгации основного центрбека. На следующей неделе Эрик Гарсия продлит договор с испанским грандом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Соглашение будет рассчитано на 5 лет. Контракт Гарсии с Барсой действует до лета 2026 года. Как следствие, уже в январе он получил бы возможность вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл 15 поединков во всех турнирах. В свой актив защитник записал 1 гол и 1 ассист. Ранее он защищал цвета Жироны и английского Манчестер Сити.

К слову, ранее Барселона раскрыла сроки восстановления атакующего хавбека Дани Ольмо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эрик гарсия

Статьи по теме

Барселона определилась с будущим. Евролига или Лиги Европы НБА Барселона определилась с будущим. Евролига или Лиги Европы НБА
Барселона хочет Альвареса? В Атлетико дали четкий ответ Барселона хочет Альвареса? В Атлетико дали четкий ответ
Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо
Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:52
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi и B8 оформили по победе, Passion UA ​​дважды проиграли
Европа00:33
Лацио выбил Милан из Кубка Италии
Киберспорт00:14
NaVi одолели PARIVISION на "мажоре" в Будапеште
Вчера, 23:56
Европа23:56
МЮ не удержал победу над Вест Хэмом
Европа23:05
Форвард Ювентуса выбыл на длительный срок
Бокс22:27
Украинец Радченко анонсировал завершение карьеры
Еврокубки21:50
Лень помог Реалу победить Анадолу Эфес
Европа21:18
Барселона уговорила защитника продлить контракт
НБА20:41
Милуоки потерял лидера на значительный период
Европа20:00
Наполи остался без очередного хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK