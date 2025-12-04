Барселона уговорила защитника продлить контракт

Испанская Барселона близка к пролонгации основного центрбека. На следующей неделе Эрик Гарсия продлит договор с испанским грандом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Соглашение будет рассчитано на 5 лет. Контракт Гарсии с Барсой действует до лета 2026 года. Как следствие, уже в январе он получил бы возможность вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл 15 поединков во всех турнирах. В свой актив защитник записал 1 гол и 1 ассист. Ранее он защищал цвета Жироны и английского Манчестер Сити.

К слову, ранее Барселона раскрыла сроки восстановления атакующего хавбека Дани Ольмо.

